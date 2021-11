Qué fue lo mejor y lo peor de la campaña: responden los 6 candidatos del Frente de Todos

A tres días de las elecciones, los candidatos del Frente de Todos charlaron con los medios y compartieron sus experiencias en esta campaña, que arrancó en agosto y tendrá su punto final el 14 de noviembre. Tiempo de San Juan le preguntó a Walberto Allende, Fabiola Aubone, Luis Rueda, Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo que consideraron que fue lo mejor y lo peor de la campaña. Sus respuestas.

Walberto Allende

“La pandemia y la crisis fue lo peor. Después del 12 de septiembre cambió el estatus sanitario, esto nos permitió llegar con mayor facilidad a la gente, a la industria, al comercio. El ánimo de la gente también cambió. No ha sido fácil, hemos tenido crisis, pandemia, terremoto y pandemia, pero hay mucho mejor ánimo. Lo mejor ha sido la recepción a pesar de los momentos difíciles, nos han acercado muchas propuestas para mejorar, resalto la participación de los jóvenes, en los actos lo he destacado. Este domingo ganamos, vamos a sumar algunos puntos”.

Fabiola Aubone

“Lo mejor han sido los sanjuaninos y las sanjuaninas que nos abrieron sus puertas. Lo peor, aunque no es lo peor, ha sido cuidarse tanto, es nuestra obligación. Desde nuestra parte ha sido una campaña limpia, desde la otra parte también, hay algunas cosas que salen de los márgenes de lo que la gente quiere. Los sanjuaninos nos piden que llevemos esto al Congreso, este gran consenso. El 12 de septiembre ganamos y este resultado se va a confirmar y por qué no aumentar”.

Luis Rueda

“Lo mejor es que hemos podido recorrer toda la provincia, hemos podido diálogo con todos los sanjuaninos. Lo peor ha sido que la oposición no ha tenido propuestas, solo hubo críticas a cuestiones nacionales, pero no dijeron cómo van a defender los intereses de San Juan. Nosotros hemos llevado propuestas, no nos hemos dedicado a criticar a la oposición, del otro lado solo hubo críticas. Iglesia es un departamento muy importante para nuestro partido, hay que esperar que los iglesianos nos acompañen, vamos a andar bien”.

Marita Benavente

“Lo mejor ha sido la participación, es muy fuerte cuando personas comprometidas con el proyecto te dicen que quieren hacer algo. Es majestuoso que en estos tiempos de individualismo un colectivo de personas vaya para un mismo lado, esto se conquista con política. Destaco la participación de las mujeres, en San Juan las mujeres están dando prueba de vocación política. Feminizamos la política, obviamente que necesitamos a los compañeros, ya no como una pieza de un engranaje sino como piezas fundamentales. Lo peor tiene que ver con una situación de desigualdad, se acentúa mucho una necesidad de mayor federalismo, han venido dirigentes de Capital Federal que con total desparpajo vienen a decirnos cómo tenemos que hacer. Es difícil dirigir como los medios nacionales militan en la casa de los sanjuaninos. Vamos a ganar, hemos trabajado para eso”.

Marcelo Trujillo

“Lo mejor ha sido la posibilidad de visitar un montón de lugares, lo peor ha sido no estar en contacto con la gente y manejarnos más con las redes. Conectarnos nos hizo ver un ánimo totalmente distinto. No hemos tenido faltas de respeto, pero desde la oposición hubo campaña sucia, embarraron la cancha, nosotros hemos podido explicarle a la gente lo que se ha hecho por San Juan. Estamos más optimistas que en las PASO, lo hemos visto de la gente. Podemos levantar algunos puntos más”.

Noelia Tortarolo

“Lo mejor de esta campaña ha sido recorrer toda la provincia, hablar con sanjuaninos con distintas pertenencias, ha sido sumamente enriquecedor. Al principio fue complicado, estamos acostumbrados a los encuentros multitudinarios fue difícil que haya límites. El barbijo a barbijo es algo a lo que nos cuesta adaptarnos, también encontrarse con realidades complejas, ha sido una campaña con contención emocional. El pronóstico es excelente, vamos por mucho más, tenemos un muy buen panorama y vamos a ganar por más, la gente te lo dice”.