Cortito y al pie: todo lo que tenés que saber antes de ir a votar

Este domingo 14 de noviembre Argentina llevará adelante las elecciones legislativas, donde los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para elegir a los próximos diputados y senadores nacionales. Debido al contexto especial en el que se desarrollarán por la pandemia del coronavirus habrá algunos cambios, protocolos y otros factores a tener en cuenta. A continuación, te resumimos todo lo que tenés que saber antes de ingresar al cuarto oscuro.

¿Con qué documento puedo votar ?

Los documentos válidos son la Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta. Esos documentos sirven para votar tanto en este 12 de septiembre como en las generales del 14 de noviembre. No está permitido votar un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Las personas que no vayan a votar tendrán que justificarlo a través de internet. La gestión se deberá hacer en el apartado específico que ofrece la Cámara Nacional Electoral (CNE) en su página oficial. Allí se podrá cargar el documento que avale la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales del ciudadano. ¿Cómo hacer para tramitar la no emisión del voto? Primero se deberá ingresar en el Registro de Infractores al deber de votar e indicar el número de DNI, sexo y distrito. Una vez iniciada la gestión, se deberá aclarar la razón específica por la que no se pudo acudir a votar junto con el documento que avale el motivo.

¿Quiénes están exceptuados de votar?

Aquellas personas que durante el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del establecimiento en el cual deben votar y justifiquen que la lejanía obedece a motivos razonables (cuestiones laborales, familiares o de otra índole). ¿Cómo justificarlo? Se deberán acercar a la comisaría más cercana y pedir un certificado que avale el día y el lugar en el que se encuentran.

en el cual deben votar y justifiquen que la lejanía obedece a motivos razonables (cuestiones laborales, familiares o de otra índole). ¿Cómo justificarlo? Se deberán acercar a la comisaría más cercana y pedir un certificado que avale el día y el lugar en el que se encuentran. Personas que están enfermas o imposibilitadas por causas de fuerza mayor que les impide asistir al acto. Sin embargo, esto debe estar lo suficientemente comprobado porque debe ser justificado en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional. En su defecto, deberán ser revisados por médicos oficiales, provinciales o municipales. Si éstos últimos están ausentes deben estar observados por médicos particulares.

que les impide asistir al acto. Sin embargo, esto debe estar lo suficientemente comprobado porque debe ser justificado en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional. En su defecto, deberán ser revisados por médicos oficiales, provinciales o municipales. Si éstos últimos están ausentes deben estar observados por médicos particulares. El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo.

que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. Las p ersonas con coronavirus o aquellos que tengan síntomas compatibles con el virus tendrán justificada su ausencia. Asimismo, deberán cargar el documento con el resultado del hisopado.

o aquellos que tengan tendrán justificada su ausencia. Asimismo, deberán cargar el documento con el resultado del hisopado. Jueces y auxiliares . En estos casos, son personas que deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas durante el acto electoral, por lo tanto están justificado

. En estos casos, son personas que deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas durante el acto electoral, por lo tanto están justificado Cabe recordar que todos los electores que tengan 16 años o más a la fecha de la elección nacional, tienen "el derecho y el deber cívico" de votar. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar.

No voté en las elecciones PASO: ¿puedo votar en las Generales?

Si no se votó en las PASO, igualmente es una obligación y un deber votar en las generales.

¿De cuánto es la multa y qué consecuencias puedo tener por no votar?

El artículo 125 de la Constitución Nacional, en el apartado de “faltas electorales”, explica: “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.

En caso de no abonar la multa, los ciudadanos quedarán registrados como infractores y tendrán inconvenientes administrativos. Esto implica que no podrán hacer trámites durante un año (obtener el pasaporte, renovar el carnet de conducir, etc) y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años desde la elección.

¿Cuál es la diferencia entre voto en blanco, nulo e impugnado

Voto en blanco : se refiere a aquellos sobres vacíos o con el papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes. Es un voto válido por cuanto representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio. A través de este, "se expresa su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos", informó la Cámara Nacional Electoral.

Voto nulo : Son aquellos emitidos mediante boleta no oficializada o mediante boleta oficializada que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier naturaleza, salvo los supuestos de voto válido. Serán considerados nulos cuando en el sobre junto con la boleta haya elementos extraños como monedas, estampitas, etc. También si el sobre tiene dos o más boletas de la misma categoría de candidatos y diferente agrupación política.

Voto impugnado : Son emitidos por un elector cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales. Se da cuando el presidente de mesa y los fiscales consideran que el votante no es el titular del documento cívico que presenta. Se coloca en un sobre especial, que además debe contener un formulario donde conste el nombre, apellido, número y clase de documento cívico y año de nacimiento del ciudadano cuyo voto ha sido impugnado, junto con su impresión dígito pulgar.

El voto impugnado es de carácter transitorio. En el momento de realizarse el escrutinio definitivo en la Junta Electoral Nacional, se coteja la identidad, y si resulta probada el voto será computado y clasificado como válido, nulo o blanco.

¿Cómo es el protocolo para ir a votar?

En esta instancia, que se harán las elecciones legislativas, se flexibilizó el protocolo de contexto de pandemia, lo que genera cambios respecto de las PASO con el objetivo de hacer más rápida la votación.

Dada la gran circulación de personas en horario de 8 a 18 horas se requiere una logística importante, previa a las elecciones, durante y después del acto que se desarrollará a partir de 1.728 mesas, que son casi 500 más que en las anteriores elecciones de 2019 y se sumaron para evitar aglomeraciones.

Otro cambio respecto de las PASO es que las filas en las escuelas se esperan más cortas porque se permitirá el acceso a los establecimientos con la meta de agilizar el proceso.

Además, en esta ocasión no se tomará la temperatura a los votantes, aunque en algunas escuelas estarán disponibles termómetros para este fin.

Continúa siendo obligatorio el uso de barbijo o tapaboca en el interior de las escuelas.

Se pide a los votantes que vayan acompañados por niños.

El elector puede llevar lapicera o no, en la mesa se va a proveer de una.

El voto será válido de cualquier manera que se cierre el sobre, queda a criterio del elector.