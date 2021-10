Otro gobernador pidió dejar de “subsidiar a los porteños”: mirá quién es

Juan Schiaretti coincidió, aunque sea en la retórica, con el formoseño Gildo Insfran, quién a mediados de setiembre no dejo dudas sobre lo que piensa de los habitantes de CABA y su dirigencia: ““Los porteños, que no saben lo que es plantar una lechuga, quieren venir a indicarnos lo que tenemos que hacer. Son zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino”

En un acto, el mandatario cordobés pidió que el interior “deje de subsidiar a los porteños”.

En este caso, sin embargo, la exigencia podría venir “por derecha”, y se refiere a las retenciones a la carne. "Las retenciones son un impuesto regresivo. Las retenciones no existen en ninguna parte del mundo. Vienen (los gobiernos) con el cuento de que aumenta la materia prima, por eso ponen más retenciones. ¿Cómo aumentan los minerales y en Chile no ponen retenciones?; aumenta el cobre y no hay retenciones. Acá le ponen el cepo a la carne, mientras que Uruguay exporta el 80 por ciento la carne que produce. Consume el 20 por ciento y no tiene inflación", señaló, en un acto de campaña en Río Cuarto.

“Dejen de meternos las manos en los bolsillos a los cordobeses”, bramó Schiaretti, que aclaró que insiste con el tema porque "ahora nadie va a tener mayoría absoluta. Ahora, en el país, hay un empate de debilidad; entonces se va a tener que negociar en el Congreso. Y en esa negociación nosotros vamos a llevar la bandera de que empiecen a bajar las retenciones, que vayan a cuenta de Ganancias... basta de que vía retenciones los cordobeses subsidiemos a los porteños".