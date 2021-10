Caselles se lanzó para intendenta de Capital y no cayó bien en el Frente de Todos

Cuando se está en medio de la campaña para las legislativas de noviembre, cayó con estruendo no sólo en el Partido Bloquista sino también en el Frente de Todos la intención de la ex presidenta del partido de la estrella de postularse a intendenta de la Capital en 2023. "Yo voy a disputar la Intendencia de la Capital, es una decisión tomada", dijo la dirigente en una entrevista con Canal 13 San Juan este miércoles.

"Lo digo públicamente esto lo debería haber hecho antes. En la anterior elección la verdad que estaban todas las condiciones dadas. Yo presidenta del partido, lo hablé con el gobernador y me plantearon que no iba a haber PASO me pidieron que siga trabajando desde Nación, pero esta es mi vocación. Quiero ser intendenta de la Capital, darme el honor de poder ofrecer a la querida ciudad lo que siento, pienso y estoy dispuesta a dejar”, aseguró. Y agregó: “Para mí no va haber mayor honor que haya una boleta que diga, 'Graciela Caselles Intendente', más allá del resultado”.

Mientras que la diputada nacional afirmó que es una decisión que charló con el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, y que él lo tomó bien, fuentes del bloquismo dijeron que no es tan así. El comentario habría tomado por sorpresa a Rueda, con quien se amigaron tras pelear la interna por la conducción y para mostrar un mensaje de unidad. El dirigente se muestra más bien cauto con la avanzada casellista. En declaraciones a Canal 13, Rueda dijo que "lo ha dicho como una intención, no es que como partido hemos cerrado algo" y remarcó que "ahora la cabeza está puesta en noviembre".

Rueda, candidato a diputado nacional en tercer término tiene que lidiar con los resultados adversos a remontar en Iglesia, cuna del partido de la estrella y ahora con las declaraciones de su ¿ex? rival en el fondo estaría en desacuerdo. Al menos lo considera inoportuno y apresurado, según fuentes de su entorno.

Incluso Caselles ya se lo habría planteado a Sergio Uñac, líder del Frente de Todos en San Juan, pero no se conoció qué respuesta tuvo del jefe del PJ provincial.

Lo cierto es que dentro del Frente de Todos están enfocados en ganar y conservar o mejorar el margen de las PASO que fue magro pero bienvenido y valorado en la Rosada, por ser una de las 6 provincias donde el oficialismo no fue derrotado. De todos modos, lo que les suena más descabellado a los "todistas" es el planteo por elevación de una interna contra Emilio Baistrocchi, alfil uñaquista y quien está habilitado para la reelección en 2023 en Capital.

El mismo Baistrocchi opinó sobre la postulación de la bloquista: ‘El 2023 está muy lejos. Hoy tenemos que seguir poniéndoles todas las fuerzas a la gestión’, precisó consultado sobre el tema por Canal 13 San Juan, a la vez que se mostró prudente con entrar en la polémica.

No es la primera vez que la diputada habla de sus intenciones en Capital. Lo hizo a principios de la pandemia, cuando recibió también críticas. “Yo lo había planteado cuando entró la pandemia que se habían adelantado los tiempos para el bloquismo. Me salieron a matar, San Juan necesitaba otra voz y sobre lo hecho, otra alternativa”.

Caselles, en la entrevista con Canal 13, remarcó que cuenta con experiencia en la gestión capitalina ya que “he ocupado puestos en la Capital, en acción social sé lo que hicimos el en peor momento social”. Sin olvidar que su hermano, el recordado Javier Caselles murió con 37 años de edad, siendo intendente de esa comuna en junio de 1999, luego de sufrir un ACV.