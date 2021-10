¿Más cambios en el entorno de Alberto? Renunció una conocida diputada nacional

Propios y extraños coinciden: el gobierno nacional no sabe comunicar lo que hace. Muchas veces las formas de transmitir algunos logros no impactan positivamente en la opinión pública, cuando no generan el efecto adverso.

Quizá con eso tenga que ver la renuncia de Gabriela Cerruti a su banca en la cámara de Diputados de la Nación, donde la había depositado el voto de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

Cerruti, cuyo mandato vencía en diciembre, tiene una amplia experiencia en medios y es una filosa usuaria de redes sociales.

También es autora de varios libros. Quizás los más celebres sean el reciente “La Revolución de las viejas”, con temática feminista, y “El Jefe” y “El Pibe”, biografías no autorizadas de Carlos Menem y Mauricio Macri, respectivamente.

Desde hace meses se rumoreaba que Cerruti podría llegar al entorno presidencial asesorando en el área de comunicación, y esta decisión podría terminar de confirmar la incorporación al Ejecutivo.