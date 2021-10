La vice del Foro cruzó al presidente de la Corte por la transparencia de los concursos de ingreso

Un picante cruce se volvió a dar entre el Foro de Abogados y la Corte de Justicia por la transparencia de los concursos de ingreso al Poder Judicial, después de que Sofía Lloveras desmintiera a Daniel Olivares Yapur y criticara la discrecionalidad con la que se realiza la selección de ingresantes.

Es que el titular de la máxima autoridad de justicia sostuvo en una entrevista con Radio Sarmiento que siempre se publicaron las acordadas con las designaciones de los concursos. Sin embargo, Lloveras lo desmintió y a Diario de Cuyo le aseguró que "eso no es cierto".

En ese sentido, la representante del Foro Independiente sostuvo que el Foro le pidió a la Corte que esa información fuera dada por escrito aunque eso no ocurrió. En mayo de este año, el entonces presidente del Foro solicitó que se dictara un reglamento de concursos para el ingreso a la Justicia, que garantice la mayor objetividad y transparencia.

No obstante, Olivares Yapur advirtió que el próximo concurso contará con el criterio de las autoridades para la selección y que no habrá orden de mérito en la incorporación de personal. "No está previsto que haya orden de mérito en los próximos concursos de la Corte porque cada designación no es tan sólo aprobar el concurso, sino que luego está la etapa de entrevista personal y el análisis de los antecedentes", indicó y agregó: "En todos los poderes del estado hay decisiones que tienen un margen de discrecionalidad que es indelegable".

Sobre esto, Lloveras sostuvo que es un desacierto y que "es lamentable ya que no es lo que la sociedad viene reclamando y está pidiendo para tener una mejor Justicia". También añadió que "es una lastima que se pierda esta oportunidad para hacer las cosas de una mejor manera".

Asimismo, la número dos del Foro manifestó que el proceso debe ser lo suficientemente transparente, claro e igualitario para todo el mundo. "Que se sepa bien qué se tiene que hacer para llegar a tal o cual puntaje.

El comunicado que emitió el Foro salió por unanimidad de los conductores, llevó la firma de Gustavo Giaccagli (sustituido Marcelo Álvarez) y fue acompañado por la vicepresidenta Lloveras, a pesar de que ambas figuras pertenecían a distintos espacios políticos.

"En el marco de la necesidad manifestada reiteradamente por los matriculados y por la sociedad en su conjunto, que los concursos para ingreso al Poder Judicial, sean regidos por la menor discrecionalidad posible, garantizando a los postulantes, igualdad de posibilidades en el acceso a los cargos concursados, siendo la publicidad de los actos de los poderes públicos uno de los principios rectores del sistema republicano de gobierno", habían expuesto.

La propuesta del Foro

En la propuesta que expuso el Foro de reglamento de concursos de ingreso al Poder Judicial, establece que para la selección de personal para cargos Administrativos y Técnicos. Habla de que los concursos serán de antecedentes, oposición y una entrevista personal; de que se garantizará la extensa publicidad del proceso. Sobre el jurado, dice que será designado por la Corte de Justicia y será integrado por tres Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes, los que deberán tener capacidad y conocimiento sobre la especialidad, profesión u oficio del cargo a cubrir. Si la convocatoria lo es para varios cargos de distintos niveles escalafonarios, podrán integrarse otros Jurados adecuados a la naturaleza de los cargos a cubrir. A los aspirantes les piden entre otros requisitos acreditar el estado de salud psicofísica mediante cartilla sanitaria oficial. La lista de aspirantes debe ser expuesta en cartelera y se somete a impugnaciones. Las designaciones se harán mediante un sistema de puntaje obtenidos por antecedentes (hasta 40), oposición (hasta 40) y entrevista personal (hasta 20).

La presión del Sindicato de Judiciales

El sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial, la Unión Judicial San Juan, cruzó a la Corte de Justicia por supuestas vacantes que estarían siendo desaprovechadas y que estarían frenando el ascenso de empleados con años de trayectoria dentro del sistema. Desde la Unión Judicial emitieron un comunicado en el que le pidieron a la máxima autoridad que lleve adelante un nuevo llamado a ascensos.

Firmada por el titular de la entidad que defienden los derechos de los empleados judiciales, Sebastián López, se le exigió al presidente Daniel Olivares Yapur que se cubran las vacantes y que sean tenidos en cuenta aquellos trabajadores que presentan antigüedad en el cumplimiento de sus funciones.