Para un ex funcionario de Cristina hay que adelantar las elecciones porque Alberto es “un inepto”

Guillermo Moreno continúa su cruzada contra los que fueron, años atrás, sus compañeros de gestión.

Ahora se lanzó nada menos que contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El ex secretario de Comercio Interior disparó: ““El Gobierno no es apto. El Presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años. Creo que hay que cambiar el gobierno, dentro de los marcos institucionales. Con el cambio de Gabinete no alcanzó”.

Moreno recurrió a una dolorosa comparación, que trae tremendos recuerdos históricos: “El Gobierno es el Poder Ejecutivo, el Presidente. Alfonsín no se fue porque tenía ganas, se fue por inepto. De la Rúa se fue por inepto. No hay alternativa. Cuando es inepto, es inepto", parangonando al ex presidente que tuvo que abandonar la Casa Rosada en helicóptero, con 40 muertos en las calles, con el actual mandatario.

Guillermo Moreno planteó una solución: “Si anuncian el adelanto de las elecciones de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser apto”.