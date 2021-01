Se renuevan las esperanzas por el túnel de Agua Negra: Uñac viaja a Chile con Alberto

Después de que la visita de Alberto Fernández a Chile fuera suspendida por un caso de coronavirus de un contacto cercano al presidente Sebastián Piñera, el gobernador Sergio Uñac confirmó este lunes que el viaje se realizará y que conformará la comitiva que cruzará la cordillera. En ese marco, el túnel de Agua Negra será parte de la agenda y por ello el encuentro resultará clave para la provincia.

El mandatario sanjuanino y los gobernadores de La Rioja, Catamarca y Salta irán al país vecino con las intenciones de reactivar la ilusión de la obra, en medio de un malestar diplomático que desató el canciller Bielsa, quien acusó a Piñera por un virtual engaño por su renuncia oculta al financiamiento del túnel.

"Vamos con todas las ganas de poder plantear que la integración regional es el camino. Lo que pasa en otras partes del mundo, nosotros lo tenemos que replicar acá", sostuvo Uñac en la previa.

Tal y como lo señaló el editor de este diario en su columna referida al tema, no solamente se puede apreciar el malestar existente en esa escalada pronunciada por el representante diplomático argentino sino también en el nulo intercambio comercial despertado en los últimos meses o el insignificante intercambio turístico que a esta altura del año se hace sentir (agravado por la pandemia y la situación cambiaria). En San Juan, por ejemplo, ni siquiera ha sido abierto el paso internacional a Chile, un hecho sin precedente en décadas.

Ni bien trascendió la decisión unilateral de Piñera de renunciar al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir el túnel de Agua Negra, con el que San Juan sueña hace décadas, el gobernador manifestó que -pese a la decisión- la obra todavía es posible. "El túnel de Agua Negra no está dejado de lado, está solamente detenido", advirtió y explicó: "Porque hubo una renuncia poco clarificada por parte del gobierno chileno al crédito del BID".

Además, optimista con la mega obra, expresó: "Entiendo que también no es la única vía de financiamiento, Chile está mejor económicamente que nosotros y puede no usar al crédito -y al mismo tiempo- no renunciar al objetivo final que es la construcción del túnel".