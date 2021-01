Dando el ejemplo: Alberto Fernández se colocó la Sputnik V

El presidente Alberto Fernández cumplió con su palabra y, una vez que la ANMAT recomendó la vacuna para mayores de los 60 años, se la colocó este jueves.

El máxima mandatario se mostró contento y con su imagen animó a su resto de compatriotas a recibirla cuando llegue el resto de las dosis.

“La vacuna fue aplicada en su brazo izquierdo por Marcela Yanni, licenciada en enfermería”, informó Presidencia a través de un comunicado. También se destacó que “el mandatario nacional reafirmó la seguridad y la eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible”.

El Presidente tenía la intención de vacunarse apenas iniciada la campaña de vacunación en la Argentina, y así lo hizo saber públicamente. Incluso llegó a hacerse enviar un lote a la Residencia de Olivos del primer envío, el que llegó a fines de diciembre. Infobae, incluso, llegó a preguntarle en el brindis que realizó compartió con los periodistas acreditados en la Casa Rosada para las fiestas si efectivamente se vacunaría, como había trascendido. “Por supuesto, pero no quiero que después me digan que por mi culpa hubo algún personal de la salud al que yo le quité la oportunidad de hacerlo”, se atajó el Primer Mandatario.

En ese entonces, un funcionario muy cercano se quejó porque los medios criticaban siempre. “Palos porque bogas, palos porque no bogas”, se lamentó. Pero cuando Vladimir Putin dijo en conferencia de prensa anual que realiza en Moscú que aún no se la había aplicado porque no estaba autorizada para mayores de 60 años, el operativo se frenó.