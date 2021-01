Nuevas restricciones: Uñac anunció que por ahora todo sigue igual, pero pidió ayuda para poder cumplir

En su regreso a la actividad, el gobernador Sergio Uñac ofreció una conferencia de prensa en la que habló de todo y anunció que por ahora todo sigue igual en la provincia, pero pidió ayuda a los sanjuaninos para poder cumplir con la determinación. Esta decisión la tomó luego de que Nación estableciera dos indicadores de riesgos que le marcan la cancha a los mandatarios provinciales y los obliga a tomar restricciones, en el caso de superar las cifras.

Tras el decreto nacional que impuso las dos variables a tener en cuenta, razón e incidencia en los contagios, la máxima autoridad provincial indicó que la vocación de este gobierno es seguir manteniendo las actividades comerciales y gastronómicas, sin cambios por el momento. "Vamos a seguir así, no tengo intenciones de cambiar, pero no puedo solo con esto, a esos dos índices hay que cumplirlos entre todos", manifestó.

La razón se dará cuando cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos sea superior a 1,20 (es decir, los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra). En detalle, Uñac destacó que -en ese ítem- San Juan está mejor, por debajo con un 0,96. "Esto no quiere decir que tenemos margen para seguir creciendo, porque hay que reducirlo todavía más", aseguró.

Respecto a la otra variable, la incidencia, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes sea superior a 150, el gobernador advirtió que "en esa cifra estamos un poquito excedidos", aunque "no tanto como para establecer limitaciones".

Su salud

Recuperado del Covid, Uñac contó cómo atravesó la enfermedad que lo tuvo dos semanas aislado y algunos días internado. "Hubo días que me pasé 18 horas durmiendo porque no tenía fuerzas para hacer otras cosas. He conversado con deportistas de alto rendimiento, que pasaron 6 meses para recuperarse. A esto hay que respetarlo", expresó el mandatario que recibió plasma.

Balance 2020

Según manifestó Uñac, la provincia cerró un 2020 complicado para todos y por ello desde su gestión, aseveró, se trató de mantener un equilibrio entre lo sanitario y lo económico. "Para el mundo fue delicado y San Juan no fue la excepción. Tratamos de mantener la grilla salarial, pagara el plus, dar adicionales para sectores de salud y seguridad", detalló.

Además de resaltar que la obra pública continuó, explicó que "cerramos el año no tomando un solo pesos para los créditos disponibles". "No hizo falta, ese es un hecho valorable para los sanjuaninos", sostuvo. También señaló que terminamos en los primeros lugares con mayor exploración minera del país. "No se paralizó un solo minuto la actividad y eso impactó en que seamos la 5ta provincia con mayor régimen de exportaciones. Eso habla de los esfuerzos que hemos hecho", agregó.

Respecto al desempleo y el impacto de la crisis económica, dijo: "Terminamos con desempleo de 6,5%, lo vamos a bajar en los próximos meses. Estamos disponiendo de mucha inversión pública que va a aplacar ese numero con la generación de empleo".

Elecciones en 2021

Sobre el tema electoral, Uñac dejó en clara su postura sobre las PASO y las elecciones. "Cuando estábamos bien, yo decía que no era conveniente que hubiera PASO. Me hubiese gustado equivocarme, pero lamentablemente la situación empeoró y desde San Juan y con respeto digo que el sector político debe ponerse de acuerdo en votar y definir autoridades", enunció y añadió: "Es necesario hacerlo en octubre".

Sin embargo, aclaró: "Lo que sería inconveniente es que en agosto haya PASO, en abril o mayo arranquen las campañas políticas que compliquen la curva de contagios. Sin vulnerar el sistema democrático, lo ideal es que este año las elecciones generales sean una vez".

Clases presenciales

El próximo 18 de enero, el gobernador se reunirá con el ministro de Educación Nicolás Trotta para tomar decisiones concretas sobre el inicio de las clases presenciales en la provincia y por eso Uñac advirtió: "Fuimos los primeros en volver en 2020, fuimos la provincia que priorizó la educación y, de igual manera, estamos haciendo todo para que el 1 de marzo volvamos a las clases, obviamente que con los protocolos respectivos".

Tras admitir que el año pasado fue un aprendizaje para todos, incluso para el gobierno, valoró el esfuerzo del personal docente y adelantó que un punto clave a cumplir será vacunar a las personas de riesgos de la docencia sanjuanina. "Las escuelas están preparadas. Me gustaría contar con las vacunas necesarias para mayor seguridad", cerró.

Inversión minera

El gobernador fue consultado por el proyecto minero José María y dijo: "Hay proyectos que siguen avanzando. Con el encargado de este proyecto particular estuve en contacto todos estos días. Hay mucho interés. José María representa una inversión no solo para la construcción sino también puede ser una realidad para el territorio y la generación de puestos de trabajo".

La conferencia de prensa completa