La Provincia comprará vacunas para todos los sanjuaninos: "Es una decisión política", dijo Uñac

En conferencia de prensa y en el primer día de su regreso, el gobernador Sergio Uñac anunció que la Provincia tiene presupuesto destinado a la compra de vacunas, para cuando esté permitido hacerlo, con el fin de inmunizar a la sociedad sanjuanina. Sin especificar la cuestión en números, aseguró: "Es una decisión política, determinante e innegociable".

Luego de agradecer al Gobierno Nacional por las vacunas que llegaron al territorio local, el mandatario advirtió: "Estamos atentos a la comercialización de las vacunas. Todo lo que corresponde está y el presupuesto también está para que, en el momento que se pueda, podamos comprar las vacunas necesarias".

Es que hasta que no haya comercialización de las dosis, ningún gobierno provincial podrá acceder a ellas y por eso es complejo tener certezas sobre de cuánto será la inversión. "A la compra la tenemos que hacer. Va a depender también del momento en que se pueda hacer y de cuánta gente esté vacunada en esa fecha. Llegaron 2.300 vacunas, llegan 2.300 más. Se habla de que en enero pueden llegar 5 millones al país y de ahí el porcentaje que nos toca, que es un 3,5%, aproximadamente. Entonces es muy difícil sacar la cuenta de cuánto puede ser", sostuvo.

En ese marco, admitió que no es tanta la inversión y que sea cual sea hay dinero para afrontarla. "Argentina está en el séptimo lugar de países con mayor cantidad de gente vacunada. Venimos en el camino correcto. Lo que digo es que nosotros no nos vamos a quedar esperando a que solamente el estado nacional nos de vacunas", afirmó y añadió: "Establecimos una partida presupuestaria de millones de dólares para ello. Va a ser siempre una inversión y no un gasto inmunizar a la sociedad sanjuanina".

Tras respaldar la definición política, Uñac explicó que el número dela inversión puede variar respecto al precio de la vacuna y de la cantidad de vacunados que haya porque puede ser que todos los sectores esenciales estén vacunados a esa altura. "El precio de la vacuna va de 4 a 20 dólares, si vale 4 lo podemos comprar y si vale 20 también la vamos a comprar", aseveró.

Acorde a lo expresado, la idea del Ejecutivo es inmunizar a la totalidad de la población que deba ser vacunada. "Queremos avanzar para que 'todo el mundo' esté inmunizado, salvo lo que médicamente no sea recomendable. Creo que menos de 16 años o 18 no es necesaria a vacuna. Pero de ahí para arriba, todo lo que tengamos que invertir para que eso se logre, lo vamos a hacer", cerró.

Hasta ahora, en San Juan el primer grupo de vacunados comprendió a los trabajadores esenciales de la salud, quienes las semanas anteriores pasaron por el Estadio Aldo Cantoni para recibir su dosis. Tal y como lo dijo el gobernador, se espera por la segunda partida de 2.300 vacunas para continuar con el plan de vacunación que inició a fines de 2020.