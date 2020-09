Piden al Tribunal de Cuentas que diga si el EPRE puede construir cocheras con fondos especiales

La intención de construir unas 80 cocheras para el directorio y personal, un depósito y un edificio de oficinas de 2.000 m2 por parte del EPRE genera revuelo. El diputado nacional Walberto Allende acaba de hacer una presentación ante el Tribunal de Cuentas pidiendo que verifique la legalidad del uso de fondos para diseñar el proyecto de esas obras.

“Ponen como fuente la línea de 500 y el PIEDE. Entiendo que son obras específicas para obras eléctricas. Pido que el Tribunal de Cuentas se expida y diga si es legal usar fondos de este fideicomiso en la financiación de este concurso de proyecto”, aseguró el legislador en diálogo con radio Estación Claridad. Aclaró que la presentación la hizo como usuario de servicio eléctrico de la provincia y no como diputado nacional.

“Esto no es una cuestión personal con el presidente, soy critico a la gestión del directorio con todo lo que ha venido pasando con las tarifas eléctricas a San Juan”, indicó Allende, quien ya se ha enfrentado con el conductor del EPRE, Jorge Rivera Prudencio en otras oportunidades.

El legislador del Frente Todos indicó que “de acuerdo a lo que he podido interpretar de las dos leyes provinciales, esos fondos son específicos para obras eléctricas. Le he pedido al Tribunal de Cuentas de la provincia que diga si corresponde o no usar esos fondos para pagar premios en la elaboración del proyecto para las oficinas”.

El EPRE puso a concurso la elaboración de un proyecto para hacer instalaciones nuevas, a construirse en el predio ubicado en la calle Quiroz esquina Lateral Ruta 40, departamento Rawson.

Allende además de ponerlo en tela de juicio desde lo legal, también criticó desde lo social: “Sin conocer la fuente de financiamiento, es inoportuno, no se condice con la realidad de que muchas familias no llegan a pagar la boleta de la luz. La justificación de construir casi 80 cocheras y de ellas sólo el 10% es para las movilidades del EPRE, porque destinan 5 para el directorio, 60 para el personal y solo 10 cocheras para las movilidades oficiales. Todo con el argumento de que pagan $10.000 mensuales en cocheras, cuando hay miles de familias que pagan más en la boleta de la luz. Que en este momento con recursos públicos pretendan tener nuevas oficinas es inoportuno”, se quejó Allende.

No es la primera cruzada contra estas obras. La Federación Sanjuanina por la Equidad, que nuclea a 17 gremios y organizaciones sociales, junta firmas para frenar el proyecto del EPRE y piden que los recursos deben sumarse al Fondo de Contención Tarifaria.