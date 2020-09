Juan Ameri se defendió: "Fue solo un beso en la teta"

Juan Ameri es el personaje del día, y de varios días más seguramente en la política nacional.

En medio del debate por la defensa del fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, se lo vio besando a una mujer que tenía en la falda (su pareja, asegura) hasta llegar a los pechos.

Todo se vio en vivo, a través de la transmisión de la cámara Baja.

El mismo Massa fue quién postergó el debate para hacer notar la situación, y actuó en consecuencia, suspendiéndolo y anunciando la apertura de la investigación que puede terminar con su expulsión.

En diálogo con Radio con Vos, Ameri se defendió: "Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Y le di un beso en la teta, eso fue todo".

"Estaba convencido de que no tenía Internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática", explicó.

"Estoy de acuerdo con la suspensión. Ahora la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. No sé si esto amerita la expulsión", consideró.

“Estoy muy avergonzado, esto nos afecta de manera personal, y a nuestro entorno, a mi hija, mi vieja, mi hermana. Es difícil, quiero pedir disculpas a mis compañeros diputados y compañeras diputadas y a la sociedad”, amplió.

Ameri también envió un mensaje de Whatsapp a medios y amigos explicando la situación, que dice: “Esto no tendría que haber pasado. Yo tengo mi señal espantosa que va y viene, estaba sin cámara, sin conexión. Llegó mi pareja y me preguntó cómo estaba la prótesis, le mire la cicatriz, le di un beso. Una cagada, es grave que haya pasado en una sesión. La señal justo me volvió y me reconectó y salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. no me queda más que pedir disculpas a los diputados y diputadas, a la sociedad, no fue algo que uno hace adrede. Fue un accidente producto de la mala conexión tecnológica, pero es un error mío”.