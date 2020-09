“Fue una torpeza mía”, dijo el funcionario señalado por traer dólares en el avión

Andrés Rupcic, el despedido funcionario de Economía que fue apuntado por una nota del diario La Nación como el destinatario de una cantidad de dólares en el avión sanitario de la provincia, dio su versión a Tiempo de San Juan y sostuvo que “el hecho efectivamente existió” pero fue una “torpeza mía”.

Rupcic fue inmediatamente despedido de la administración pública cuando se conoció el incidente. Se trató de una caja que fue acercada al avión en julio pasado destinada a Andrés Rupcic, que cuando fue pasada por el detector del aeropuerto hizo sonar las alarmas y descubrieron que adentro había dólares.

El ahora ex funcionario dijo que se trató de un “exceso de confianza porque no se podía viajar por el Covid”, y contó que le habían pedido “el favor” de acercar la documentación. Quien se lo solicitó según Rupcic es una persona de apellido Quiroga, quien le dijo que en San Juan lo contactaría el destinatario final.

Sobre quién era ese destinatario, Rupcic dijo que era de la misma empresa (Sap Energía, una sociedad simplificada creada meses antes), y negó que se tratara de Javier Negri, quien en ese momento estaba llevando a cabo una negociación para adquirir Electrometalúrgica Andina y había sido compañero suyo.

Este es el textual de sus declaraciones:

-¿Qué fue lo que pasó?

-Es un hecho que efectivamente pasó, no se trata de ningún acto de corrupción sino de una torpeza mía. Una persona me pidió traer una documentación, desconozco qué era la documentación porque era de una persona que no era yo. Le estaba permitiendo traer una documentación en el marco del Covid-19, me pidió que urgente tenía que traer esa documentación.

-¿Quién te pidió traer la documentación?

-Quiroga es el que me pidió traer esa documentación, no me dijo que era dinero. El destinatario era la empresa SAP, que yo sepa no es la empresa que compró la EMA, me dijo que iba a buscar la documentación un socio de él.

-¿Entiende que era una reacción razonable que lo despidan?

-Si, lo entiendo, totalmente

-¿Le encargaron que reciba dólares o documentación?

-Lo que me encargaron era documentación, no eran dólares, nunca llegó a la provincia la caja.

-¿Eran 20.000 o 50.000 dólares?

-Entiendo que son 20.000 dólares, están declarados y justificados.

El gobierno de San Juan emitió un comunicado tras los hechos:

"Por decreto 0950/20 con fecha de 29 de Julio del corriente, el Poder Ejecutivo dispuso el cese inmediato en el cargo del Lic. Andrés Rupcic, en función de su supuesta participación en un hecho que está siendo investigado por la Justicia Federal.

La Provincia ante la imposibilidad de constituirse en parte querellante por no estar vinculada a la causa, solicitó al Juzgado que analice la viabilidad de informarle el estado de la causa, poniendo en conocimiento del Señor Juez la disposición a colaborar en el proceso".

La causa se instruye en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Morón. Juan Manuel Quiroga, que es quien llevó el paquete, quedó detenido. Quiroga dijo en la Justicia que el 24 de julio recibió en la cuenta de la empresa en el Banco de Galicia (Caja de Ahorro en U$S 4004567-5 018-7) la suma de 20.000 dólares, según la orden de pago exterior 447057.