Alberto: "La reforma judicial busque que el sistema no funcione a partir del gobierno de turno"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el proyecto de reforma judicial, que el gobierno nacional envió al Congreso, "busca que el sistema no funcione a partir del gobierno de turno".



"Podrán decirme lo que quieran pero la reforma judicial que propongo busca que el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso", sostuvo el mandatario esta mañana, en declaraciones a radio FM Pop.



En otro orden, el jefe de Estado afirmó que "nos jactamos de darle de comer a 400 millones de personas pero el modo en que se distribuye el ingreso en Argentina es totalmente injusto".



"Estamos en el continente en que más desigualdad existe, es peor que África porque la distancia entre ricos y pobres es más grande", consideró Fernández.



En la nota, el Presidente también dijo que "hay conceptos básicos distorsionados como la meritrocracia" ya que, señaló, "por mucho mérito que haga un pobre no es lo mismo que haga un rico, no todos accedemos a las mismas condiciones"



El mandatario dialogó cerca de una hora con Roberto Pettinato, en una entrevista plagada de referencias musicales, en la que afirmó -entre otros conceptos- que "los argentinos no somos conscientes de la generación musical que tuvimos, con exponentes como Los Gatos, Moris y otros".

