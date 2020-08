La respuesta a lo que todos los sanjuaninos se preguntan: habrá 15 días sin reuniones sociales en San Juan

San Juan va a adherir a la prohibición de hacer reuniones sociales y familiares, según confirmó la ministra de Gobierno local, Fabiola Aubone, pero o advirtió que será con algunas variantes dado que en la provincia no hay circulación viral. Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, dijo en declaraciones a AM 1020 que "el DNU establece excepciones pero no con las reuniones sociales y eso es lo que se suspenderá hasta el 16 de agosto en San Juan". Agregó que un artículo del DNU habla de la vuelta a clases presenciales "y del análisis personal que hice no habría ningún cambio, se rige por los protocolos establecidos".

En diálogo con Radio Estación Claridad, la funcionaria uñaquista expresó sobre la disposición difundida por el Gobierno Nacional el domingo último, que "hemos tenido a la vista el decreto desde ayer, lo hemos podido analizar y este lunes seguramente lo seguiremos analizando. El gobernador siempre ha apoyado las políticas públicas del presidente así que entiendo que podrá adherir".

Profundizó la ministra diciendo que "podrá adherir conforme a algunas diferencias que tendrán que ver con la situación que tiene la provincia. No sólo es la situación sanitaria sino otro de los requisitos que plantea el DNU y que es fundamental que es que hoy el sistema sanitario provincial está en condiciones de recibir la demanda que podría tener en caso de que haya circulación viral y que no la hay en San Juan".

Remarcó que "debemos tener en cuenta el estatus sanitario que hemos construido entre todos en San Juan para avanzar. El gobernador lo charlará a esto con quien deba charlarlo a nivel nacional y seguramente va a adherir porque es un decreto que es de orden público, el tipo de decreto a los que hemos venido adhiriendo, con las salvedades que permita la provincia en tanto y en cuanto podamos seguir construyendo este estatus sanitario y nos sigamos cuidando". Agregó: "Hay que cuidarse más, debemos pasar el invierno y seguir cuidando lo que hemos logrado entre todos".

Por otro lado, en diálogo con AM 1020 este lunes, el asesor Letrado de Gobierno, Jorge Lorenzo, explicó que "la provincia de San Juan ha venido adhiriendo de manera constante a toda esta normativa. Es un decreto de necesidad y urgencia que se publicó anoche, hoy tendremos una reunión con el gobernador para analizarlo. Será el gobernador la persona que tome las decisiones para ver adónde vamos pero entendemos que las cuestiones hay que seguir haciéndolas como estamos haciéndolas". Agregó que "por ahí alguien podría pensar que sería injusto que los sanjuaninos tengamos que estar sujetos a una prohibición que se ha estado tomando en base a la situación de otras provincias, pero es importante analizar".

La viceministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó el domingo que en esta nueva normativa y por estos quince días hasta el 16 de agosto, se van a suspender y restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional en una medida que alcanza a todas las provincias, más allá de que hayan habilitado las reuniones sociales o no y que tengan virus circulante o no. Desde hace unas semanas, el crecimiento de contagios en las zonas con mayor apertura económica y que mejor habían controlado la pandemia despertó la alerta en las autoridades nacionales. El propósito de esta medida es minimizar la amenaza de un rebrote en las áreas que no eran consideradas de transmisión comunitaria. “El rol individual para el impacto colectivo de esta estrategia”, definió la secretaria de Acceso a la Salud, según publicó Infobae.

Qué dice el decreto nacional

El Decreto de Necesidad y Urgencia 641 dice que "sólo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. Déjanse sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo anterior".