Ingreso Universal: qué opinan los sanjuaninos del gran debate que se viene

El próximo gran debate en Argentina será por Ingreso Ciudadano Universal, una idea revolucionaria para el país, pero conocida en muchos otros lugares del mundo que propone garantizar un ingreso mínimo a todos los habitantes mayores de edad del país.

Con el tema todavía empezando a discutirse, desplazado a la vez que impulsado por la crisis del coronavirus, Tiempo consultó con sus lectores qué les parecía esta propuesta. La encuesta tuvo, en apenas 24 horas, una fuerte repercusión.

La mayoría de los votos fue por el No, con un total del 42% de los clicks. De todas formas, no fue una victoria arrasadora, sino que llamativamente en un segundo puesto, con el 30% de los votos, quedaron aquellos que todavía tienen dudas y aseguraron que no saben lo suficiente para votar. Los primeros convencidos fueron el 28% de los votantes, un número bastante alto.