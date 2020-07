Fuerte llamado de los gremialistas sanjuaninos a los empresarios

“Lo que pasa es que hay compañeros que están desde marzo sin cobrar salarios, cuando se ve que por ahí se escucha una sola campana uno dice el Estado sigue subsidiando, sigue poniendo, pero el empleado privado no tiene subsidio y si queda en la calle, queda en la calle. Por eso salió uno de los temas de cómo el Estado bancó una firma y después se fue y hoy la gente se quedó sin nada. Queremos que el Estado se haga responsable de sus dineros, porque creemos que como ciudadanos, no solo como trabajadores, queremos ver que los patrones paguen por lo menos en blanco, que tengan su obra social, que la gente cuando quede desocupada tenga a qué echar mano. Si no, el hilo siempre se corta por lo más fino y los empresarios siguen mirando para el costado. Hay empresarios y empresarios, pero el problema de esta pandemia la venimos trayendo de hace rato. La pandemia de salud desnudó una pandemia social que tiene la Argentina en muchísimas cosas”. El análisis es del titular de la CGT sanjuanina, Eduardo Cabello, quien encabezó la mesa de gremialistas en la mesa de diálogo de Trabajo, en el marco del Acuerdo San Juan.

El pedido de compromiso a los patrones fue uno de los reclamos más fuertes y repetidos en los diferentes oradores que este lunes estuvieron en la primera mesa de gremialistas, para debatir sobre el tema Trabajo, con la idea de conciliar cambios en el área, a través de las propuestas que surjan en este espacio de consenso pospandemia impulsado por el gobernador Sergio Uñac.

Uno de los más enfáticos en la apelación a los patrones fue Rolando Manzanelli, secretario general de la Unión Obreros y Empleados Plásticos local: “Siempre hemos tenido que resignar parte de salario para sostener el trabajo. Los trabajadores, los empresarios y el gobierno entendemos que lo tenemos que sacar todos juntos. Pero sabemos que nos cuesta llegar a un acuerdo con los empresarios, si no hay un sinceramiento de los empresarios no vamos a encontrar solución. Si se hacen las mesas tripartitas seamos serios. Que nadie ponga palos en la rueda”.

En sintonía con su compañero sindicalista, Mirna Moral de Empleados de Comercio sentenció que “(la pandemia) en ciertos casos ha sido motivo de aprovechamiento de la patronal. No podemos consentir medidas futuras que afecten los derechos de los trabajadores que tienen ya una situación insostenible. Es necesario que los empresarios consumen su compromiso social no solo en beneficio de los empleados sino también en el propio”.

Sebastián López, representante de los empleados judiciales, apeló en la misma línea diciendo que “no se aproveche está crisis para que los empleadores afecten a los intereses de los trabajadores”.

Julio Figueroa, de la UOM, a tono con el planteo de las exigencias a las empresas, pidió una “minería para adentro”: “Quiero hablar sobre la desarticulación de actividades monopólicas. Creemos que la minería es un eje provincial que genera 14 veces más fuentes de trabajo y dinero que la soja según lo dice la parte empresarial. Nosotros viendo que a muchas provincias no les gusta la minería, creo que es el momento de trabajar hacia adentro, hacia lo sanjuanino. Debe haber 40 o 50 empresas que trabajan en la minería y no están instaladas en San Juan. Debemos exigirlo”.