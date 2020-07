Macri habló desde Francia, y Alberto le respondió

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le respondió al líder de la oposición Mauricio Macri, quien desde Francia afirmó que en ese país "se vive en libertad y con responsabilidad".

En la conferencia de prensa desde la Quinta presidencial de Olivos donde anunció la extensión de la cuarentena, Fernández afirmó: "Nadie me trajo una solución mejor. No estamos discutiendo libertad", cerró el tema.

"Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. Que lo hagamos por decisión propia. Sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado. No estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema", aseguró el Presidente.

Alberto Fernández: "Sé que nadie me trae una mejor solución. No estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo de el único modo que tenemos para combatir este problema" pic.twitter.com/LU6zevu1iD — El Destape (@eldestapeweb) July 31, 2020

Macri se fue a Francia en medio del acecho judicial con causas calientes que lo tiene arrinconado, como la de espionaje ilegal, el Correo Argentino y el préstamo multimillonario a la empresa Vicentin.

Ya instalado en la capital parisina y consultado por Infobae Macri agregó: “Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad. Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich”.

En Francia hay casi 250.000 contagiados de Covid-19 y ya hay más de 30 mil muertos. Así, tiene una letalidad altísima de 13.7%. Argentina tiene, en cambio, una mortalidad del 1.84%. Los galos tiene casi ocho veces más (7.44) de muertes que nuestro país.