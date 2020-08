Elecciones en la UNSJ: dos fórmulas listas, una agrupación estudiantil nueva y un tapado

En junio los estamentos de la Universidad Nacional de San Juan deberían haber elegido autoridades pero la pandemia detuvo al mundo y por decisión del Consejo Superior, la votación se suspendió sin fecha. Aunque aún no hay calendario electoral, la política no se detiene dentro del ámbito universitario. Esta semana la decana de Filosofía y candidata a rectora, Rosa Garbarino, anunció a su compañero de fórmula. Si bien continúan jugando, los candidatos Jorge Cocinero, Roberto “Duro” Gómez y Emilio Fernández optan por esperar la “oportunidad”. De igual modo, trascendió que Cocinero lanzará una nueva agrupación estudiantil y el Decano de Arquitectura dio pistas sobre su compañero de fórmula.

Garbarino estrenó foto de portada en su página de Facebook. Allí anunciaba con colores sobrios quién la acompañará en su lucha por el sillón de Oscar Nasisi. Se trata de Ricardo Romarión, un docente de la Facultad de Ingeniería y miembro del Consejo Directivo de dicha unidad académica. Romarión ingresó a la universidad como personal no docente y participó activamente en Damsu.

La primera que anunció su compañero fue la actual vicerrectora Mónica Coca, quien competirá en las urnas junto al decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer. Hasta ahora las dos fórmulas armadas son mixtas y con uno de los integrantes miembro de Ingeniería, una tradición dentro de la contienda electoral.

Jorge Cocinero es el actual secretario de Obras y Servicios de la UNSJ. Según dijo a Tiempo de San Juan falta para que anuncie quién lo acompañará en la fórmula por la que competirá por el Rectorado. "No es momento, es un desgaste. No es imprescindible que el compañero de una fórmula tenga que ser ingeniero. Tampoco necesariamente debe ser mujer. Vamos a esperar pero vamos a consensuar, de esto estoy seguro", apuntó el funcionario universitario.

Aunque no tenga compañero definido, Cocinero lo que sí anunció es que lanzarán en el corto plazo una agrupación estudiantil, aunque a él le gusta más la palabra grupo. El hombre aseguró que con esta agrupación competirán en todas las facultades por los centros de estudiantes. Por último, analizó la actualidad universitaria y opinó que "no es bueno no tener calendario". "Hay legalidad -en el mandato extendido- pero lo que no hay es legitimidad", cerró.

El decano de Arquitectura, "Duro" Gómez dijo que dará a conocer a quien lo acompañe en la fórmula en el corto plazo, teniendo en cuenta el sentido de la oportunidad. "No está cerrado aún pero estamos viendo posibilidades. No es un requisito que me acompañe una mujer pero sí sería bueno y podría ser", alegó. Sobre la "necesidad" de que un ingeniero integre las listas, Gómez opino que no se trata de un mito y añadió: "Es importante, es una de las unidades académicas con mayor prestigio y la más antigua".

Por otro lado, Gómez, quien cuenta con el apoyo de Nasisi y hasta se pensó que puede secundarlo en la lista, echó por tierra los rumores que aseguraban que se bajaba de la contienda electoral y fue a fondo: "Me tienen miedo por mi gran crecimiento".