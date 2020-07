A Flor Kirchner la censuraron en Instagran, y ella respondió muy duro

Florencia Kirchner estalló contra Instagram, luego de que la red social decidiese censurarle una publicación "violenta" según sus normas de moralidad. La publicación en cuestión denunciaba los horrores a los que someten al pueblo palestino, detallando la historia de una mujer activista por la liberación de Palestina. Tras borrarle el posteo, la hija de la Vicepresidenta realizó un descargo público.

"Todo súper democrático. Me borraron una publicación que hice sobre Palestina. Bienvenidos al mundo en el que solo está bien visto ser un inculto sin ninguna determinación sobre nada", escribió Florencia, indignada por la decisión de Instagram, que por el momento no le habilitó nuevamente la publicación.

En el posteo original, Florencia había publicado: "El horror continúa como siempre para el pueblo palestino. Ella es Leila Khaled. A lxs que no la conocen, no es mal momento para acercarse a su historia, que es también la historia de una resistencia. Fijate, si tu punto de partida, no fue una suerte, un privilegio. Son horribles en sus mundos privados". A las palabras le siguió por el hashtag #PalestinaLibre.

Indignada, Florencia realizó un descargo público en la misma red que la censuró por estar a favor de la liberación de Palestina. "La publicación fue considerada 'violenta'. Ojalá consideraran violento lo que pasa allá, la vida de miles de niñxs sería diferente. Absolutamente todas las redes censuran en algún momento publicaciones relacionadas al tema. ¿Por qué será? Violencia es que no nos dejen hablar", sentenció.