Abogados sanjuaninos opinaron sobre el proyecto de Reforma Judicial presentado por Alberto Fernández

Durante la mañana de este miércoles, el presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. En ese mismo sentido, dictaminó que solo busca "restablecer la República que todos declaman pero que algunos humillaron".

Sobre este tema, algunos abogados sanjuaninos dieron su opinión. Mirá lo que dijo cada uno:

Rubén Pontoriero: "La justicia federal, como toda la justicia argentina, necesita reformas profundas y urgentes. El sistema es arcaico y se presta a desigualdades insostenibles en un estado de derecho. Es prioritario a mi entender la reforma de la Jurisdicción de los Jueces de Comodoro Py, que se sienten y actúan como jueces de todo el país y de toda competencia. Recuérdese la triste y vergonzosa intromisión de Casanello en temas de jurisdicción exclusiva y excluyente de la provincia. El nuevo Código Procesal Federal y el nuevo Código Penal (que no están en vigencia plena), exigen una reorganización de la Justicia acorde a las instituciones que crean (flagrancia, acusatorio, Juicio por Jurados, oralidad). Todo esto debe hacerse a través de un amplio debate y acuerdo académico y político para que se logre una Justicia más igualitaria y duradera en la que se proteja la institucionalidad. Las reformas propuestas en principio apuntarían en este sentido. En cuanto a la reforma de la Corte de Justicia, entiendo que no es el momento de modificar su constitución, ya que genera un debate que diluye la necesidad de la reforma y la contamina".

Eduardo Benavídez: "En líneas generales, estoy muy de acuerdo con el proyecto de Reforma Judicial propuesto por el presidente. Considero que la Justicia actualmente, en la Capital Federal y en el fuero federal, está afectada por todos los vicios de jueces amañanados al servicio del poder y que, entre otros pecados graves, han cometido el pecado de hacer de la prisión preventiva un método ilegítimo e ilegal de extorsión y de castigo anticipado para someter a ciertas personas de carácter público al escarnio y difamación por el solo hecho de estar detenidos".

Antonio Falcón: "Hablar de una Reforma Judicial siempre es necesario, más por el descreimiento del poder judicial federal, especialmente en el sector de Comodoro Py. Lo que pasa es en los términos en los que se está realizando, hace sospechar que en realidad no se está buscando una reforma para mejorar la Justicia, mejorar la calidad republicana, mejorar el poder legislativo y ejecutivo; estamos en realidad pensando en poner jueces adictos y nosotros ya hemos visto cómo funcionan los jueces adictos. Hoy las declaraciones del juez Oyarbide, que dijo que no es un traidor y se negó declarar contra los Kirchner nos muestra el tipo de lealtades que hay. No es solamente aumentar los números de la Corte, que desde ya me opongo, sino también el sistema de selección. Hay que alejar el sistema de selección del poder político y acercarlo al sistema de Mendoza, lo que no creo que ocurra".

César Jofré: "Entiendo que no es la oportunidad, hay muchos problemas económicos producto de la pandemia. Después de solucionar esos problemas habría que tratar lo judicial habida cuenta que la reforma va a pasar por Comodoro Py nada más. Si se trata de reforma judicial, tiene que ser global y tomar todos los tópicos: Justicia Federal, ordinaria y juzgados de ejecución de sentencias. Todas esas cuestiones deben entrar en una reforma. Hace falta más jueces, más secretarías y más fiscales. Creo que cinco miembros en la Corte está bien. Es un número que permite la discusión y el desempate. Pero no es oportuno el momento. Hoy, la agenda la marca el coronavirus y no un tema político que tenga que ver con una reforma porque más que nada, es una reforma política que judicial".

Filomena Noriega: "Con respecto a la reforma judicial, estoy de acuerdo en la mayoría. Sobretodo en las cuestiones que van a conformar la celeridad, ya sea una unificación en la parte de la competencia penal. No estoy de acuerdo con que se incluyan más integrantes en la Corte. Con respecto a la unificación de la competencia contencioso-administrativa y la privada también estoy de acuerdo. Es decir, van a ser multifacéticos. También, me parece razonable que exista un consejo técnico que va a asesorar al Poder Ejecutivo porque cada funcionario ejecutivo tiene muchos asesores. Otra cuestión desfavorable es en el contexto en que se hizo: en este tiempo de pandemia en el que la situación económica es complicada va a ser muy álgido incorporar esta reforma porque hay más cargos que cubrir y pagar y otra infraestructura que manejar".

Fernando Bonomo: "Considero que es apropiada la Reforma Judicial teniendo en cuenta que en la Justicia Federal existen 12 fueros federales, que son los que recepcionan todas las causas de corrupción que existen en el Gobierno. Pienso que es importante que se amplíe el fuero. Con la suma de los los 11 juzgados del fuero penal económico, que completan los 23, va a generar que todas las causas se puedan investigar de la mejor manera y no se acumulen en 12 jueces federales. Sobre todo porque las causas están relacionadas al poder Ejecutivo, al poder político de turno. Juzgado, teniendo en cuenta el color político, o te aumenta la velocidad de las causas o te la frizan. Por eso considero que es una reforma necesaria".

Rodrigo Galván: "Basicamente, propone ampliar la cantidad de juzgados sobre todo en el fuero penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como no litigo en esos juzgados, y no conozco su organización, no opino al respecto de eso. Sobre lo que sí opino es sobre el comité consultivo que va a estar encargado de presentar proyectos de reforma para la Corte, lo cual no me parece sano que estén en ese consejo abogados que representen a funcionarios públicos como la vicepresidenta. Tampoco me parece sano que haya tanta subrogancia en los jueces, mientras se vayan creando estos nuevos juzgados. En cuanto a ampliar la cantidad de funcionarios de la Corte no me parece mal pero no estoy de acuerdo con los miembros del consejo consultivo. Se debería haber apelado a gente más imparcial o que no esté involucrada con ningún funcionario ni con ningún color político".

Gustavo De La Fuente: "Si se cumple con lo que está proponiendo el presidente me parece muy favorable. Principalmente, que la política no se entrometa en la parte judicial".

Sandra Leveque: "Entiendo que el proyecto de reforma tiene puntos interesantes en cuanto a la creación de juzgados federales. En san Juan no contamos con una cámara de apelaciones federal siendo necesario ocurrir ante la cámara federal de Mendoza que nuclea a las provincias de Cuyo. Entiendo que quizá en estos momentos una reforma de tal magnitud, que demandará cubrir cargos dado la crisis por la pandemia y post Covid-19 es innecesaria. Ya se implementó en otras épocas y en experiencias anteriores se recurrió a la modificación del número de miembros de la Corte por cuestiones políticas".

Gabriel Guevara: "Estoy de acuerdo con la reforma judicial. No sé si es el momento adecuado porque el país ahora tiene otras necesidades que ocuparse de mayor envergadura que esta reforma. Sí estoy de acuerdo que es imperioso una reforma judicial sobretodo en la Capital Federal porque no puede ser que 11 jueces manejen la justicia de la Capital y todos los casos federales prácticamente de todo el país. Ahí tiene que haber una reforma contundente y aumentar el número de jueces. Aparte son jueces que, en general, están sospechados y cambian de posición de acuerdo al gobierno de turno. Respecto a la Corte de Justicia, considero que no se debe modificar el número. Es una Corte que, dentro de todo, ha mantenido una posición ecuánime pese al paso de gobiernos. Con cinco está bien, son jueces probos, es una buena Corte. Es necesario, también, crear nuevos juzgados federales en el resto del país porque los delitos aumentan cada vez más. Acá en San Juan es necesario que se cree un nuevo Juzgado Federal Penal".