Alberto Fernández quiere parar la "fiebre runner" en Buenos Aires

El Ministerio de Salud informó que ya son 819 las víctimas fatales por coronavirus en el país, con un total de 30.295 casos. El sábado fueron más de 1.500 los contagios y los números continúan en aumento, lo que preocupa -y mucho- al presidente Alberto Fernández.

Es por eso el primer mandatario argentino se mostró partidario de "restringir" la utilización del transporte público y las salidas a correr autorizadas por el gobierno porteño, tras expresar su "preocupación" por la concentración de gran cantidad de personas que esta semana se vio en parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la flexibilización del aislamiento.

"Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: 'Che, Horacio, esto así no funciona", contó el presidente en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguró que van a "seguir trabajando juntos y a tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente".