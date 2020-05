Para el líder de UDAP, los docentes trabajan más en cuarentena

No hay dudas que uno de los ámbitos más afectados por la alerta sanitaria es el de la educación. Los chicos no están yendo a clases desde el 20 de marzo y por ahora, aunque se especula que puede ser en agosto, no hay fecha confirmada para el regreso a las aulas. Luis Lucero, secretario general de UDAP, visitó Paren las Rotativas y habló al respecto.

"Esta es una situación inesperada, que va mutando permanentemente. Es muy compleja, dura, dolorosa y también peligrosa. Acá no hay derecha ni izquierda, es una cuestión de mucho cuidado. Creo que el país ha tomado una decisión muy importante de privilegiar la vida, más allá de las observaciones que uno pueda hacer a la inacción social y económica", sostuvo.

Y agregó: "San Juan está evaluando el inicio de las clases. Estamos haciendo un trabajo en el ámbito nacional para poder tener una evaluación completa y contundente sobre cómo afectó el Covid-19 la tarea del docente y del alumno. Hoy el papá tiene miedo de volver a las escuelas, el docente también, que es el que está más expuesto".

Lucero también aprovechó para analizar la "desigualdad" que la pandemia sacó a relucir en alumnos y docentes. "Hay chicos que tienen computadoras y papás que saben cómo enseñar, hay otros que no. La conectividad también es un tema, aunque tengamos computadora", comentó. Y pidió por el programa que implementó Cristina Fernández en 2010 y benefició a miles de chicos con computadores: "Es necesario volver a ´Conectar Igualdad´, pero para todos. Para los chicos de la Normal Sarmiento como para los que viven en Astica, Valle Fértil".

Repasá la nota completa.