Uñac ordenó que restituyan en sus cargos a los dos jefes médicos del Rawson

El gobernador Sergio Uñac ordenó que los médicos Sandra Ferrari y Carlos Lezcano sean restituidos en sus funciones dentro del Hospital Guillermo Rawson, luego de ser separados de sus cargos en el marco de la investigación interna que se generó por la aparición del cuarto caso de COVID-19 en San Juan. Así lo confirmaron fuentes cercanas al mandatario a este diario.

De esta manera, Ferrari seguirá al frente del área de Infectología y así también Lezcano como responsable del Servicios de Terapia Intensiva de adultos del Rawson mientras el sumario administrativo que busca determinar las responsabilidades está su curso. Ambos habían sido separados de sus puestos en esta instancia, en la que se busca dilucidar cómo la médica que es el cuarto caso se manejó con su hermano, el tercer caso, dentro del nosocomio. La cuarta paciente está denunciada en la justicia por parte del Estado por supuesta conducta negligente al violar las medidas básicas sanitarias atendiendo a su hermano, ingresando a áreas restringidas.

Según fuentes calificadas, el gobernador decidió este viernes que los profesionales del Rawson recuperen por ahora sus puestos hasta que se esclarezca la situación, no obstante, no quiere decir que no sigan siendo investigados junto con otras circunstancias en las que se manejó la doctora y cuarta paciente. Al parecer, la detención de dos profesionales de Salud Pública por parte de la Justicia este jueves por la noche, una de ellas del Marcial Quiroga, tras filtrarse unos audios, fue determinante para Uñac diera marcha atrás con su decisión inicial, dijeron las fuentes.