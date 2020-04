Aseguran que este sábado se resuelve la 'cuarentena administrada' en San Juan

El viernes por la noche, el presidente Alberto Fernández informó que la cuarentena se extenderá en las grandes ciudades del país y en el resto del territorio nacional serán los gobernadores quiénes definan qué sucederá en cada una de sus provincias. En ese sentido, Sergio Uñac permanece reunido con su gabinete para determinar si adhiere completamente a la decisión del mandatario nacional o bien flexibiliza la actividad de algunos sectores.

La ministra de Gobierno Fabiola Aubone le dijo a este medio que entre hoy sábado y mañana domingo se conocerían los detalles y se oficializaría la nueva etapa de 'cuarentena administrada', en la que trabajan desde hace días. Incluso se filtró un documento, días atrás, sobre las ideas del comité de crisis del Gobierno de San Juan para la circulación de personas a partir del lunes 14 de abril.

"Estamos reunidos y trabajando con los equipos para que entre hoy o mañana se den a conocer la nuevas medidas", sostuvo. Algunas versiones indican que la adhesión de la Provincia sería total a la que dispuso Fernández, en el nuevo DNU que se extenderá hasta el 26 de abril con algunas actividades comerciales exceptuadas.

El titular del Ejecutivo Nacional, en conferencia, particularmente destacó a la tarea de talleres mecánicos y gomerías quienes tendrán permitido trabajar para ofrecer el mantenimiento a las movilidades de las personas que realizan servicios esenciales. "Necesitamos de esos servicios tanto para las patrullas de la Policía como para las ambulancias", agregó la funcionaria sanjuanina.

Si bien aclaró que será el gobernador el que hará oficial la medida, Aubone adelantó que serán aún más rigurosas que las que se vienen tomando pues "resulta clave que la gente cumpla, como lo han demostrado las cifras porcentuales hasta el momento". Respecto a ello, señaló: "Hay que esperar el invierno, que es lo que más preocupa, pero hemos tenido buenos logros hasta ahora. Esto no es para relajarse sino para saber que tenemos que seguir respetando el aislamiento".

En algunos países, se definió por ejemplo que algunos días saldrían a la calle los hombres y otros, las mujeres. Sin embargo, esto está totalmente descartado en San Juan. "Ese sistema binario no puede ser utilizado. Pese a la situación de emergencia no podemos dejar de ser inclusivos en estos temas y es por ello que estamos buscando otras formas porque todos tenemos derecho", manifestó.

Entre las ideas que planteaba el borrador de medidas oficiales está la circulación de personas prohibida para la población de más de 60 años y de menores de 18 años. También se habla de que no podrán circular más de dos personas por vehículo, tanto para el caso de particulares como taxis y remises, o sea que solo se permitiría la circulación vehicular de una sola persona además del chofer.

Por otro lado, se permitirían no más de 22 personas por colectivo y en las combis sólo viajarían uno por fila reduciendo la ocupación al 50% de la capacidad.

Por las calles, se podría caminar respetando las distancias de al menos 1,5 metros con el que vaya al lado.

Las actividades que no volverían de inmediato son las clases en las escuelas y los eventos masivos. Es decir, que seguirían los niños en casa y no se podrá hacer fiestas. El aislamiento social se flexibilizaría pero seguiría siendo clave. Por ejemplo, no se podría viajar por turismo interno, sólo por trabajo y necesidades esenciales.