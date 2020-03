Evo Morales vuelve a San Juan: mirá para qué

El ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, llegará a San Juan por segunda vez. Será este viernes 6 de Marzo y entre varias actividades participará por la tarde de un evento deportivo femenino en el Estadio del Bicentenario. Se trata del partido que disputará Bolivia frente a Venezuela en el marco del torneo Sudamericano femenino Sub 20. El domingo volverá a jugar la Selección del país de Morales ante Ecuador desde las 20.

Morales tiene previsto el domingo participar el 8 de marzo desde las 17 en la inauguración del barrio 27 de Septiembre, ubicado en la zona del Loteo El Bosque, en Pocito, que es un predio cedido por la municipalidad, junto con materiales, donde muchas familias de la comunidad boliviana construyeron sus casas, tras ser erradicado el asentamiento David Chávez. en octubre del año pasado.

En Pocito, el intendente Armando Sánchez le entregará a Morales una distinción como Visitante Ilustre del departamento y ambos colocarán la piedra basal de la Unión Vecinal del particular barrio.

Será la segunda vez que Morales visita San Juan, ya que estuvo en 2010 en ocasión de la Cumbre del Mercosur, cuando llegaron los entonces presidentes Cristina Fernández, Nicolás Maduro, Lula Da Silva y Sebastián Piñera. Recordá el discurso que dio Evo en el Centro Cívico en ese entonces mirando este video:

También en 2010 Morales fue distinguido por la UNSJ con el título honoris causa, que recibió personalmente en una ceremonia que se realizó en el Auditorio Juan Victoria.

“Cuando las fuerzas políticas revolucionarias gestan su liberación vienen golpes de Estado. Los compañeros bolivianos exiliados me decían: ‘Evo, en toda Latinoamérica los golpes de Estados son manejados por las Embajadas de Estados Unidos, sólo no ha habido golpes en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos’. No se puede entender, porque sin embargo a los presidentes que venimos de las democracias nos tratan de autoritarios, totalitarios o dictadores”. (Evo Morales en San Juan, agosto de 2010)