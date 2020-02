Confirmado: el ex secretario de Obras provincial va a Vialidad Nacional de San Juan

El nombre de Jorge Deiana venía sonando hace rato para jefe de Distrito Noveno de Vialidad Nacional pero recién hoy lo confirmó Sergio Uñac.

“Ayer me visitó el ingeniero Jorge Deiana que fue propuesto para estar al frente del Noveno Distrito de Vialidad Nacional. Me parece que es un hecho positivo y vamos a ir viendo de a poco se van generando. No tengo otros definidos”, dijo. Esto último, porque de alrededor de una veintena de cargos de reparticiones nacionales de oficinas que funcionan en la provincia, pocos designados se han conocido.

Deiana cuando asumió en 2015 como Secretario de Obras provincial el 14 de diciembre de 2015

Deiana, que fue el número dos del Ministerio de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2019, asume el lunes, según adelantó el gobernador. “Lo estaremos acompañando, me parece un hecho importante, ha trabajado muy bien cuando fue secretario de Obras, le dimos esta nueva posibilidad y ha sido tomada por el Gobierno Nacional”, expresó el mandatario.

La figura de Deiana en clave para destrabar proyectos viales, como el de la Ruta 40 Norte y Sur.