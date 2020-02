La Justicia Nacional aceptó un reclamo de un sector del PJ de San Juan

La Cámara Nacional Electoral le hizo lugar a la apelación presentada por un sector del justicialismo local, que plantea ciertas irregularidades en el acto eleccionario interno. Por ahora, el fallo no modifica el calendario electoral del justicialismo. El Tribunal Nacional ahora analizará cada uno de los puntos presentados. Hasta el 14 de febrero tienen tiempo los distintos sectores para presentar las listas de candidatos en el PJ local porque el cronograma electoral sigue tal cual lo previsto según indicó a Tiempo de San Juan Carlos Lorenzo, presidente de la Junta Electoral del partido.

"No he sido notificado formalmente como Junta Electoral. El cronograma electoral sigue, no hay efecto suspensivo, el proceso eleccionario continúa. A las 23.59 del 14 de febrero vence el plazo de presentación de listas", informó Lorenzo a este medio.

Los argumentos centrales de la presentación ante la Cámara Electoral Nacional son dos: la designación de Carlos Lorenzo como presidente del órgano electoral partidario tras la renuncia de Emilio Baistrocchi -según el planteo, la Carta Orgánica del PJ establece que en caso de acefalía el cargo debe ser ocupado por un suplente- y el plazo de la exhibición de los padrones provisorios y definitivos.

Además de estos dos argumentos, el escrito presentado por Juan Carlos Gioja y el presidente de la junta departamental de Rawson, Elio Frack, puso en el tapete que el documento sobre la modificación del calendario electoral llevara el título de internas cerradas y señalaron como un exceso de exigencia que los armados en cada junta departamental deban llevar un aval acompañado por el teléfono y un registro en una página web.

"Corresponde hacer lugar a la queja y conceder el recurso de apelación interpuesto", dice el fallo firmado por Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Corcuera y Hernán Goncalves Figueiredo.