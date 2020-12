Causa Ciccone: la Corte dejó firme la condena y Boudou volverá a prisión

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena del ex vicepresidente Amado Boudou por quedarse con la imprenta Ciccone Calcográfica de manera irregular. Con un fallo unánime dejaron a Boudou al borde de volver a la cárcel, ya que el Tribunal Oral 4 que lo juzgó y condenó le había impuesto una pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva.

Con esta decisión, el ex vice queda a un paso de volver a prisión común y dejar el arresto domiciliario que le otorgaron durante la pandemia. El trámite no es automático y deberá ser iniciado por la fiscal de ejecución Guillermina García Padin. Si la defensa de Boudou se opone, lo resolverá el juez de ejecución penal Daniel Obligado quien le dio la domiciliaria.

Con la decisión de la Corte, el ex vice ya no tiene más instancias para apelar la sentencia. De hecho, para dejar firme la condena a Boudou, la Corte rechazó los recursos de queja presentados por su defensa. Habían llegado hasta la el máximo tribunal con un antecedente en contra. La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en segunda instancia, ya había confirmado por unanimidad las condenas de todos los acusado en el caso Ciccone.

Ahora, la situación de Boudou se complica más. La Justicia tiene que empezar a definir si vuelve a la cárcel.

Boudou había conseguido la prisión domiciliaria en medio del Coronavirus. El juez Daniel Obligado consideró que por la pandemia podía ser grupo de riesgo y lo mandó a su hogar a pesar de que no tenía ningún antecedente que lo pusiera en peligro y tampoco tenía en ese momento problemas de salud. También argumentó que tenía una muy buena conducta.

Obligado, además, consideró que el ex vice estaba cumpliendo una "prisión preventiva" ya que, según su criterio, el fallo no estaba firme porque aún no se había pronunciado la Corte Suprema. Con la decisión de la Corte queda anulado ese argumento y todo indica que empieza el camino para que regrese a la cárcel.

Fuente: Noticianqn