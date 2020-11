Bloquismo: sin sorpresas en las dos listas más importantes y con tres independientes en los departamentos

A la medianoche cierra el plazo de presentación de listas para participar en la interna bloquista. Hasta las 20 había tiempo para hacerlo de modo presencial y las dos listas principales, encabezadas por Luis Rueda y por Juan Domingo Bravo optaron por esta metodología, como así también tres listas departamentales independientes. Desde las 20 hasta las 00 continúa la recepción de listas, pero de modo virtual. No hubo sorpresas hasta el momento en los líderes de las dos listas que competirán en esta interna, ambas fueron presentadas casi a la misma hora por apoderados. Estas elecciones son claves dentro del histórico partido sanjuanino porque definirán el rumbo de la sociedad con el partido justicialista, con quienes integran el Frente Todos.

Estas elecciones inauguraron un protocolo pandémico. Los apoderados de las listas debían hacer cola para hacer las correspondientes presentaciones. Los esperaban en una mesita en la recepción, donde cada persona que ingresó debía anotar sus datos personales, ponerse alcohol en gel y medirse la temperatura. Una vez concluida esta etapa, pasaban a otra mesa en donde el presidente de la Junta Electoral, Federico Rizo, recibía las listas presentadas. Entre la mesa y la gente había una cinta amarilla que marcaba el distanciamiento social.

Hasta las 19.30 sólo se habían presentado listas independientes en Valle Fértil, Iglesia y Jáchal. Cuando el reloj marcaba 20 minutos para las 20, llegaron los apoderados de las listas de Bravo-Caselles y de Rueda-Adámoli. Todos con barbijos y haciendo bromas entre ellos, los dirigentes se conocen y hubo algunas frases ácidas que sacaban risas para liberar la tensión.

José Aballay, Sebastián Grígolo, Martín Tello y Luis María Uliarte presentaron la lista Independencia, presidida por Juan Domingo Bravo.



Primero se presentó la lista que lleva a Juan Domingo Bravo como presidente del partido y a la diputada nacional Graciela Caselles como vice. El concejal Jorge Godoy, que sonaba como cabeza de lista, irá por la vicepresidencia segunda. Se esperaba con ansiedad conocer si el histórico dirigente Pedro Medina integraba la lista de Bravo-Caselles, lo que no terminó pasando. Esto no significa que no apoye, pero decidió no participar en el armado de la lista “Independencia”. El armado casellista presentó 19 de las 22 listas posibles (contando los departamentos y distritos).

Alejandro Genest es el apoderado de lista de Rueda (primero en la imagen)

Por el otro lado, la lista que encabeza Luis Rueda, va con Laura Adámoli como vicepresidenta primera y con Carlos Maza Pezzé –intendente de Angaco- como vicepresidente segundo. La lista se bautizó “La Reforma” y se presentó con listas en los 19 departamentos y en todos los distritos, sumando 22 las totales.

De las listas independientes, una de ellas es la Iglesia, donde actualmente el intendente Jorge Espejo pertenece a las filas del partido de la estrella. Justamente Espejo encabeza la lista iglesiana de Rueda. La independiente lleva dos nombres conocidos en la comuna, se trata de Gustavo Deguer y Mauro Marinero, quienes si bien no van con Rueda lo apoyarán en la elección. Cabe recordar que las elecciones en el bloquismo son indirectas, una vez que ganan los delegados departamentales y los convencionales, son ellos quienes eligen al presidente que comandará el histórico espacio político.

En las anteriores elecciones, las del 2018, no hubo internas sino que se consiguió una lista de unidad. Sólo hubo disputa en Chimbas y en Rivadavia. Desde el 2012 no hay competencia dentro del seno del partido de la estrella. Si el cronograma electoral sigue como hasta ahora, el 29 de noviembre serán las elecciones en las que los 32.000 afiliados deberán elegir cuál será el destino del partido de la estrella.