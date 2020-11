Volantazo en el bloquismo: ahora Rueda habla de unidad con Caselles

"Estamos llegando a un acuerdo, de mi parte voy a poner todo para que haya un 100% de acuerdo", dijo el candidato a liderar el Partido Bloquista, Luis Rueda, respecto de limar las asperezas con la actual presidenta de la fuerza, Graciela Caselles, con quien hasta ahora compiten en listas diferentes en el marco de la renovación de autoridades del bloquismo. "Creo que es posible, muchos dirigentes están pidiendo eso, con muchos dirigentes hemos estado hablando de por lo menos a nivel central armar una lista de unidad y que podamos fortalecer los comités departamentales", indicó.

"Estamos conversando, creo que no hay nada para que esa unidad no se dé, si bien ha habido diferencias, siempre he tratado de sumar a todos. Yo nunca traté de imponer nada y pedí que los debates se den en el partido, creo que eso ha hecho que se sumaran muchos sectores", indicó el dirigente este miércoles, en diálogo con Radio Sarmiento, sobre concretar una lista de unidad con el casellismo. Este consenso es el nuevo escenario que se está gestando luego de que se inscribieran enfrentadas las listas La Reforma contra la Bravo Conducción en el marco de la contienda que tiene como fecha de urnas el 29 de este mes.

Rueda reconoció que van en camino a buscar acordar con Caselles luego de que ella se inscribiera como candidata a vicepresidenta del PB, en la lista encabezada por Juan Domingo Bravo, pero él se bajó de la postulación en medio de fuertes fricciones con la diputada nacional.

"Esto no es una cuestión de confianza, soy de confiar porque yo también doy certeza, creo en la palabra empeñada", dijo Rueda sobre cómo ve la estrategia común pese a las idas y vueltas de Caselles. Analizó que ella "ha visto que he logrado apoyos importantes y dirigentes cercanos a ella han visto que no estoy para hacerle daño al partido, en los departamentos se ha visto que he podido convocar a todos, que es un proyecto serio".

Rueda, que es actual presidente de la Convención del PB, el órgano legislativo partidario, aseguró que no sólo va a hablar con Caselles sino también con su ladero Jorge Godoy y con todos los comités que han armado más de una lista. "Si hay internas que sean de la mejor forma, sin agresión. Si hay una sola lista a nivel central se puede bajar la conflictividad abajo, que es más complicado sanar grietas", acotó.

El funcionario uñaquista -es coordinador de la Unidad Gobernación- dijo que "hemos abierto el diálogo. Creo que esta semana podemos tener definiciones por lo menos para llevar certeza a los afiliados que muchos me han dicho que esto ha traído mucha angustia".

El dirigente expresó que "yo he tenido diferencias con Caselles siendo presidente de la Convención 4 años y siempre he respetado la institucionalidad. Yo he tenido críticas pero nos están pidiendo que terminemos con las agresiones y con las internas, que no llevemos más discusión hacia afuera. En los últimos días nos hemos mantenido al margen y hemos seguido dialogando con todos". Y concluyó: "Dentro del partido me conocen y los cargos que he logrado como presidente de la Convención han sido por unanimidad porque hablé con todos y me he mantenido en una línea".