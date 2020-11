Hacienda le empieza a abrir la puerta a un bono de fin de año para los estatales sanjuaninos

A fines de octubre hubo un pedido concreto de UPCN, el gremio que representa a los empleados estatales, para que les otorguen a los trabajadores del sector un incremento salarial o en su defecto, un bono de fin de año. Se supo que una solicitud similar hicieron desde el sindicato que nuclea a los docentes, UDAP. Ante los reclamos, los funcionarios del Ministerio de Hacienda se han estado reuniendo durante toda la semana para analizar qué se les puede dar a los trabajadores. Por el momento, cobra más fuerza la entrega de un bono de fin de año, que permita no sólo premiar los estatales sino también asegurar un mayor circulante dedicado al consumo.

"Es un tema que se está analizando, el aumento es menos posible que un bono", dijo a Tiempo de San Juan una alta fuente del Ministerio. A pesar de que la recaudación fue en baja casi todos los meses, la Provincia logró mantener cierto orden en las finanzas, lo que posibilitó no tener que recurrir al Fondo Anticíclico, ni al préstamo que se iba a pedir. Incluso, los números no cerrarían en rojo, sino a raya en San Juan. Es por esta razón, que se evalúa entregarle a los estatales un plus navideño.

En cuanto al monto del bono, no se sabe aún las cifras que se manejan pero sí se sabe que habrá una reunión antes de que termine noviembre para charlarlo con los gremios y realizar el anuncio posteriormente.

José "Pepe" Villa contó que el encuentro con la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, fue breve pero concreto. Pidió "preferentemente" un aumento salarial o un plus. "Los bonos van derecho al consumo también. Es algo, un estímulo para el empleado público, que durante la pandemia se ha convertido en un trabajador esencial", dijo el gremialista. Los pedidos del gremio UDAP fueron directamente por un bono.

El 11 de septiembre el Gobierno anunció que desde el 1 de octubre se iba a descongelar el aumento salarial que había quedado suspendido por la crisis de la pandemia. Se trató de dos tramos adeudados que habían sido acordados con los gremios del sector en marzo pero de los que sólo pudo pagarse uno. El primero del 5,5% fue el que entró en vigencia, pero luego, con el avance la pandemia y el duro golpe que significó en los números provinciales, quedaron pendientes los dos siguientes: el 3,5% a partir del 1º de mayo del 2020 y 4,5% a partir del 1º de julio del 2020, los que se materializaron en conjunto. Sobre las asignaciones familiares de los estatales, la suba fue del 25% e impactó en 12.000 empleados públicos.