Emocionante despedida en Diputados a Fernando Pino Solanas

En la Cámara de Diputados homenajeó al ex legislador y embajador ante la UNESCO, Fernando "Pino" Solanas, quien murió el viernes tras estar semanas internas luego de dar positivo de coronavirus.

El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, pidió un minuto de silencio para rendir homenaje al funcionario y con pesar, expresó: "Esta presidencia quiere invitar a estos diputados y diputadas y al público presente a ponerse de pie para rendir con un minuto de silencio a quien fuera, diputado, senador y embajador ante la Unesco, y uno de los maestros el dialogo entre la cultura y la política en la Argentina que sin duda fue Pino Solanas".

Al silencio lo continúo una ola de aplausos en honor a Solanas, quien es recordado por su fructífera obra fílmica y por sus encendidos discursos en los debates parlamentarios.

Fernando "Pino" Solanas fue cineasta, ex diputado nacional, ex senador, ex candidato a presidente y principal referente de la agrupación Proyecto Sur que integra el Frente de Todos (FdT), Solanas había informado en las redes sociales, a mediados de octubre, que había contraído coronavirus y que estaba internado en la capital de Francia, donde se encuentra la sede de la Unesco, el organismo de la ONU dedicado a difundir la educación y la cultura.



En aquella oportunidad, Solanas posteó -junto con ese último mensaje- una foto en la que se lo mostraba en reposo, en una cama de terapia intensiva, aislado y en tratamiento.