Barajar y dar de nuevo: qué pasará con las clases en San Juan, según Uñac

Después de que el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta aprobara el protocolo sanitario para el regreso de las clases presenciales, cuya decisión quedó sujeta a la realidad de cada provincia, el gobernador de San Juan Sergio Uñac se refirió al tema y en una entrevista con Radio Sarmiento indicó que "lo razonable es dejar pasar el año y ver el año que viene".

Cauto y frente a una posible transmisión comunitaria de coronavirus, el mandatario destacó que el sistema de clases virtuales que se implementó por la pandemia obtuvo buenos resultados y que maestros(as) y profesores(as) fueron claves para el funcionamiento, por lo que no habría sentido en apurar un retorno.

"Aunque siempre lo mejor sería volver a las aulas, en este contexto de pandemia tenemos un sistema muy bien desplegado y está funcionando. Si hubo impacto, yo creo que ha habido, pero ha sido moderado porque las docentes sanjuaninas han estado a la altura", manifestó y agregó: "No lo vamos a enmendar en un mes".

Tras el OK de Trotta al protocolo presentado, derivando la responsabilidad a cada gobierno provincial, Uñac celebró la oportunidad aunque señaló que el regreso a las aulas debe ser bien analizado antes de tomar una determinación semejante. "Hoy el Ministerio de Salud de la Nación da una tabla y según eso podemos determinar si se vuelve o no, yo adhiero a eso", indicó y añadió: "Lo que tiene que ser objeto de muchísimo estudio, porque no se pueden tomar decisiones a las apuradas. No tengo dudas, la gente quiere que seamos muy prudentes".

En consecuencia, repasó por todas las situaciones que atravesó la provincia y una vez más aprovechó la ocasión para distinguir no sólo el esfuerzo de los docentes sino de toda la comunidad educativa, que incluye a estudiantes, padres y directivos. "Hay que destacar la actitud de todos los sectores de la educación. San Juan fue la primera provincia que regresó a las clases presenciales en 14 distritos. Luego tuvimos el brote en Caucete y eso nos obligó a repensar la situación. Pero fuimos muy cuidadosos, no hubo ningún niño o docente contagiado. Con esa experiencia hay que pensar en lo que vendrá", aseveró.