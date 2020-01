Un político sanjuanino celebró su cumpleaños con un cambio de look: mirá

El 29 de enero cumplió 45 años Marcelo Orrego. El ex intendente de Santa Lucía y actual diputado nacional agradeció por los saludos recibidos y mostró su nuevo look. El santaluceño se dejó la barba y los comentaristas no dejaron de comentar acerca del perfil renovado que luce el legislador.

"Muchas gracias por los saludos y el cariño de siempre. Este cumpleaños me toca pasarlo a la distancia, pero haciendo lo que más me gusta, trabajando por San Juan. Hoy hay sesión en el Congreso. De corazón, mi agradecimiento por cada mensaje", publicó Orrego. El agradecimiento cosechó más de 4.000 "me gusta".

En Santa Lucía se quedó con la intendencia el hermano de Marcelo, Juan José Orrego. Luego del cambio de mando entre hermanos, Orrego arrancó con sus funciones en el Congreso de la Nación. Junto a él, renovaron las bancas José Luis Gioja y la bloquista Graciela Caselles.