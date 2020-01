Qué dijo el ministro de Deportes nacional sobre Macri en la FIFA

Matías Lammens, de paso por San Juan, opinó sobre la designación de Mauricio Macri al frente de la Fundación de la FIFA. Se mostró cauto pero aseguró que convocará a una reunión con los clubes del fútbol argentino porque ve que todos han expresado su malestar por la nominación del ex presidente de la Nación en la institución internacional.

“Como funcionario del Estado Nacional no puedo opinar porque FIFA no deja que los gobiernos nacionales nos metamos en el fútbol. Si como ministro tengo la obligación de escuchar a los clubes que cumplen con una labor social extraordinaria y sí observo con mucha atención la preocupación que ha marcado los clubes por esta designación. Además organismos como la AFA y la Superliga se han manifestado, y como ministro de Deportes sigo el caso con mucha atención”, dijo Lammens.

Repreguntado sobre si está preocupado por la designación, expresó que “es una decisión de la FIFA en la que nosotros como Estado Nacional no nos podemos meter si me preocupa cómo se han manifestado los clubes, los vamos a seguir de cerca, los vamos a convocar a reunirnos porque la verdad que han expresado todos su malestar, y me parece que eso como ministro lo tengo que seguir”.