Macri, del enojo a las lágrimas al hablar de Vidal

El presidente Mauricio Macri, que va por la reelección con el frente Juntos por el Cambio, encabezó el acto de cierre de campaña para las PASO. Fue en Vicente López, distrito en el que ganó todas las elecciones y cuyo intendente es Jorge Macri, su primo. “Es realmente muy emocionante estar junto a todos los argentinos, faltando tan poco para definir el futuro de nuestro país para siempre”, afirmó.

Durante los primeros minutos de su discurso, el mandatario se mostró emocionado al hablar de María Eugenia Vidal: “Fue lo mejor que le pasó a la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años. Esta mujer es fuerza, coraje, capacidad, tenacidad, todo eso combinado con una sensibilidad única”.

“Tal vez estoy más sensible hoy porque es el Día del gato”, se disculpó entre risas, mientras se secaba las lágrimas. Y añadió, sobre la precandidata a la reelección como Gobernadora bonaerense: “La mirás y ves su alma, sincera, con una enorme vocación de servir. No se pierdan esta oportunidad, no se pierdan a María Eugenia Vidal, que es una leona, una topadora”.

El último acto antes de que empiece la veda electoral -el viernes a las 8- empezó a las 19 en el Centro Asturiano de ese partido del norte del conurbano. Ese escenario es uno de los lugares preferidos por el radicalismo, integrante de la coalición junto al PRO y la Coalición Cívica.

El mandatario fue acompañado por su compañero de fórmula, el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto, que se alejó del peronismo cuando el jefe de Estado le ofreció ser su candidato a vicepresidente. También concurrieron al acto de cierre de campaña la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes también van por la reelección.