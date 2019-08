Basualdo: sin adelanto de medidas, “el Presidente nos pidió que pensáramos en la gente”

El senador oficialista Roberto Basualdo aseguró que, en el almuerzo que mantuvieron legisladores de la cámara Alta de Cambiemos con el Presidente, “no hubo ningún adelanto de las medidas que anunciará Lacunza”.

“Sabemos que tenderán fundamentalmente a controlar el dólar”, señaló.

“El presidente Macri nos pidió que pensáramos en la gente, y después se fue. Nos quedamos con Marcos Peña que nos pidió que no aflojáramos en la campaña”, dijo Basualdo.

El senador no hizo ninguna especulación sobre qué medidas podría anunciar el flamante ministro de Hacienda, pero descartó “un cepo, que ya demostró que no sirve para nada, porque no deja entrar los dólares necesarios para la producción”.

En cuanto a la elección de octubre y una remontada que a la luz de los números de las PASO suena imposible, Basualdo dijo que “la gente que yo me cruzo me dice que vamos, que fuerza, que no aflojemos, pero no sé. Es difícil. Rodríguez Saá dio vuelta una elección parecida. Veremos. No tengo encuestas, y si hoy los números parecen muy duros, tampoco nadie se esperaba los de las PASO”, concluyó.