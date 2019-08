Tras el amparo por los fondos, la Rosada habló con San Juan

Trece provincias, entre ellas San Juan, presentaron este lunes en la Corte Suprema un recurso de amparo para frenar el impacto de las medidas de Mauricio Macri en los fondos provinciales. Y a las pocas horas, el gobernador Sergio Uñac recibió un llamado del viceministro del Interior Sebastián García de Luca, donde hablaron de la presentación judicial.

Fue el propio gobernador quien contó sobre el contacto, que se dio por teléfono y dejó entrever el sanjuanino que ambos mantuvieron sus posiciones firmes. “Le dije que lo que estaba haciendo era defender los recursos de los sanjuaninos, que estamos abiertos al diálogo por supuesto”, expresó.

Pero el sanjuanino fue más allá en el diálogo con el enviado de Macri: “ellos piden 30 días para ver cuál puede ser el efecto de la medida, pero para nosotros 30 días es mucho. Hay provincias que ya han dejado de pagar salarios, creo que Jujuy no pagó el medio aguinaldo. Y no sé Chaco cómo está pero en definitiva se empieza a ver la situación, que es casi de indefensión de las provincias argentinas”.

No dijo mucho más sobre el contacto, quizá no hubo mucho más diálogo que ese, pero Uñac sí aclaró que él no ha hablado últimamente con el presidente.

La rapidez de la Rosada para pedir explicaciones a los gobernadores ya se había anticipado, desde medios nacionales como Ámbito Financiero hablaron de la estrategia nacional de desarticular la jugada en tándem de las provincias, charlando con los distritos uno por uno. Esto, en particular a través de los equipos de Economía nacionales en diálogo con los ministros de las provincias. Ayer el titular de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo a Tiempo de San Juan que no había sido convocado a ningún meeting.

“Acudimos a la Corte Suprema de Justicia en defensa propia porque no nos pueden cambiar las reglas de juego a mitad de camino solo por un resultado electoral, porque definitivamente esto se podría haber hecho hace mucho tiempo y recién se está haciendo ahora”, argumentó en fuerte tono político el sanjuanino hoy.

Uñac volvió a remarcar que la intención con la presentación judicial no es oponerse a las medidas que el Gobierno Nacional pueda tomar, sobre todo “si es verdad”, que es en beneficio de los trabajadores. “Lo que decimos es que es tarde, son tres años y medio donde obviamente se ha castigado mucho el bolsillo y el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos y nosotros aplaudimos las medidas pero decimos que las deben tomar con recursos que le son propios el Gobierno Nacional y no utilizar los recursos de las provincias argentinas”, analizó en rueda de prensa.

Además del tinte electoralista, en la Casa de Gobierno local le critican a Macri que el Gobierno Nacional por efecto de la devaluación está liquidando exportaciones con un dólar qué pasó de 43 a 60, con lo que están amortiguando estas bajas en los ingresos nacionales y no se puede hacer lo mismo desde las provincias. Para San Juan el paquete de medidas macristas implicaría una cifra general promedio de 1.200 millones de pesos hasta el mes de diciembre.

El gobernador recalcó que”en San Juan no ha sido paralizada ni una sola obra pública ni siquiera una obra nacional como la Ruta 40 Norte pero para asegurar esto debemos cuidar los recursos”. Y enfatizó que “somos una provincia que cumple sus obligaciones que paga salarios, contratos de obra pública, que cumple en general con sus obligaciones de salud, educación y seguridad”. Y concluyó que pese a que los índices de inflación hacen “repensar” al Gobierno sobre la cláusula gatillo, mantienen el compromiso asumido con los gremios estatales y se aplicará esta herramienta cuando corresponda.

Sobre Alberto y el FMI

Uñac también se refirió al planteo del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre la reunión con la misión del FMI en Argentina. “Es evidente que han entrado 40 y pico mil millones de los cuales nada quedó en la reserva y nada ha queda infraestructura. Lo que dice Alberto Fernández es que el destino por el cual se ingresó esa plata a la República Argentina no ha sido el mejor, porque haber asistido a la fuga de capitales de manera sistemática durante 3 años y medio ha dado un resultado absolutamente negativo pero no en el gobierno sino en la sociedad argentina”, analizó.