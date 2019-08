Optimista: Para Macri habrá segunda vuelta

El presidente Mauricio Macri reiteró que el resultado de las PASO se debió a que desatendieron las necesidades de la clase media, pero se mostró confiado que "más allá de la bronca" podrá convencer a los argentinos y revertir el resultado. Recordó que en 2015 perdió las primarias por 15 puntos. Confirmó, además, que la próxima semana estarán en el país los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional y negó futuros cambios en el gabinete.

El mandatario nacional aseguró que no fue posible advertir el fuerte golpe electoral por "hay en ese voto bronca un reconocimiento a una incomodidad" que mucha veces no se reconoce.

"Estoy convencido de que el verdadero debate que empieza ahora, vamos a convencerlos de que más allá de la bronca, queremos que la heladera esté llena, que se pueda comer asado, que haya trabajo para que los argentinos vivamos mejor", manifestó.

Consultado por la posibilidad de seguir con la polarización de la campaña con CFK, dijo que "es la alternativa porque la realidad que hay es que continúe el Gobierno o que vuelva a gobernar Cristina desde el lugar que esté con Alberto Fernández".

Dijo que, en ese contexto, espera en los próximos días hablen todos los que van a ser parte de un eventual gobierno de Alberto Fernández porque se trata de un espacio muy heterogéneo y muy amplio.

Macri aseguró que no tiene un plan B porque es una falta de respeto para los votantes y porque no se puede hablar de ese tipo de acción en "una elección que no sucedió. El 28 de octubre me llamas y hablamos".

Al respecto, agregó que "esto no sucedió todavía, me parece que vamos a mejorar muchísimo y vamos a tener una segunda vuelta. Ni el Frente para Todos tenía en su radar una diferencia de 15 puntos".

Inflación

Al ser consultado por la inflación y haciendo un análisis, reiteró que fue demasiado ambicioso en las metas y subestimó la situación en la que recibió el país. Dijo que el programa contra la inflación estaba funcionando y que se interrumpió por la crisis que se generó a partir de resultados políticos.

"Fui demasiado ambicioso en las metas que me puse, subestimando los problemas que venían", indicó. En ese sentido, señaló: "El programa que iniciamos estaba dando resultados, estábamos llegando a una inflación de 2 por mes, pero la disrupción volvió a abrir el escenario".

Dijo que sabía que iba a ocurrir lo que pasó con el dólar el lunes posterior a las PASO porque "era de manual" y -aseguró- que en ese mismo instante llamó a todos los candidatos presidenciales. Dijo que el kirchnerismo "no se puede hacer el distraído como que en los últimos 12 años no gobernó y tiene que reconstruir confianza", al tiempo que señaló que "hubo una Argentina el viernes y otra el lunes".

Finalmente, el mandatario recalcó que lo que planeó en su gestión "va más allá de lo que duele el bolsillo en el corto plazo".

Fuente: MDZ Online