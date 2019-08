Gobernadores del PJ presentarán un amparo contra las medidas de Macri

Los gobernadores peronistas están reunidos desde las 11 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde manifestarán su rechazo formal al paquete de medidas económicas que anunció el presidente Mauricio Macri. Allí está presente Sergio Uñac, quien viajó junto al ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Los mandatarios provinciales protestan por la reducción de los ingresos por coparticipación que significarán las devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA.

"Hoy vamos a presentar, ante la CSJN, una acción para pedir que se declare inconstitucional y nulo el DNU dictado por el presidente Macri que fija el precio de venta del petróleo y afecta, sensiblemente, a la recaudación de la Provincia en Ingresos Brutos y Regalías", anunció por las redes sociales el gobernador de La Pampa, Carlos Verna. Al entrar a la reunión, el pampeano opinó que se trata de "medidas electoralistas" e indicó que no tiene expectativas en el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza: "Creo que es el mismo perro con distinto collar".

"Macri no está entrrado de que somos una provincia petrolera", se quejó el gobernador luego de no ser convocado a la reunión por el congelamiento del precio de los combustibles. "La ayuda que le podemos dar desde el peronismo es acompañarlo para que termine el Gobierno y llegar cuanto antes a las elecciones", indicó Verna. "No pienso negociar con el gobierno porque no les creo. Me prometieron muchas cosas, no cumplieron ninguna y no veo que cambie eso ahora", sostuvo el pampeano.

El martes pasado, apenas se conocieron las primeras medidas, los ministros de Economía de las provincias se reunieron y elaboraron un informe en el que aseguraron que la devolución de Ganancias y la bonificación del Monotributo implicaría que el costo de las medidas en impuestos coparticipables y asignación específica alcanzaría los $ 51.800 millones, que corresponden a las provincias, además de ATN, AFIP, Nación y Seguridad Social.

De ese total, $25.654 millones se les restarían de la coparticipación a las provincias (Buenos Aires es la más afectada) y a la Ciudad de Buenos Aires. Ganancias, indicaron, se coparticipa en un 100%, mientras que la distribución del Monotributo corresponde 30% a las provincias y el resto a la Anses. Así concluyeron que las pérdidas serían de $6.045 millones para Buenos Aires; $2.535 millones para Santa Fe; $2.518 millones para Córdoba; $1.665 millones para la Ciudad de Buenos Aires, $1.373 millones para Chaco; $1.310 millones para Tucumán; $1.344 millones para Entre Ríos; $1.148 millones para Mendoza y $1.137 millones para Santiago del Estero. El resto de las provincias dejaría de recibir entre $ 340 millones y $ 900 millones cada una.

(Fuente: Filo News)