Salud vuelve a ser Ministerio, y Alberto confirmó al frente a Ginés González García

A una semana del cambio de mando, los nombres que ocuparán los distintos ministerios comienzan a aparecer y cada vez quedan menos en el bolillero. Este martes, Alberto Fernández confirmó a Ginés González García como el próximo titular de la cartera de Salud.

Durante un acto en la Facultad de Medicina de la UBA por el Día del Médico, el presidente electo reveló que le dijo a González García “hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito, Ginés”.

"Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. Te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés"

“Te necesita la Argentina, que se ha vuelto a enfermar de sarampión, que se ha vuelto a enfermar de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo”, dijo.

"No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo", le confió Fernández al dirigente. González García fue ministro de Salud durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, entre el 2002 y el 2007.

Fernández prometió que durante su gestión la secretaría de Salud volverá a tener rango de ministerio, status que perdió en agosto del 2018 por decisión de Mauricio Macri.