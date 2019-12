Evo Morales está en la Argentina: vivirá en el país como refugiado político

Evo Morales llegó a la Argentina. El ex mandatario boliviano aterrizó esta mañana en Buenos Aires en condición de asilado político, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Luego de ingresar al país, Morales y otros cuatro ex funcionarios bolivianos que viajaron con él, iniciaron el trámite para ser aceptados como refugiados políticos, condición que será confirmada en las próximas horas por el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro.

El traslado del líder del MAS se mantuvo en total hermetismo. En una primera instancia, voceros oficiales indicaron que el cocalero se encontraba en vuelo hacia la Argentina y aterrizaría por la tarde. Sin embargo, el ex presidente llegó en las primeras horas de este jueves.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de y asumirán la de refugiados”, informó el canciller Felipe Solá en declaraciones al canal de noticias TN.

Luego de haber renunciado, Morales se asiló en México. La semana pasada, viajó a Cuba para una consulta médica, según informó Graciela Montaño, su ex ministra de Salud que también lo acompañó a Buenos Aires. Sin embargo, los detalles de su estadía en La Habana se mantuvieron bajo total reserva.

Los hijos de Morales están en la Argentina hace tres semanas. Fueron recibidos por el gobierno de Mauricio Macri tras una gestión personal que realizó el entonces mandatario electo Alberto Fernández.

“Evo está muy agradecido, nos dijo que se siente mejor acá que en México y no nos pidió ninguna custodia especial”, reveló Solá.

El Canciller confirmó que la nueva administración no reconocerá al gobierno boliviano de Jeanine Áñez aunque “no pondrá palos en las ruedas” para evitar que se realicen elecciones presidenciales lo antes posible. “Para nosotros en Bolivia hay un gobierno de facto, no usaría otro adjetivo”, describió.

Evo Morales renunció el 10 de noviembre en medio de una fuerte crisis política y social desencadenada por un informe de la OEA que reveló irregularidades en las elecciones generales realizadas en octubre y se asiló en México, invitado por Andrés Manuel López Obrador.

Su ingreso a la Argentina es una señal más de la dirección que adoptará el Frente de Todos en materia de política exterior. En sus primeras 48 horas en el poder, priorizó encuentros oficiales con delegaciones de Cuba, Rusia y China y tuvo un roce con los Estados Unidos por la sorpresiva presencia en el país de un integrante del régimen de Nicolás Maduro.

(Fuente: Infobae)