Caselles perdió en el tironeo interno por los estratégicos cargos en IPEEM y Tribunal de Cuentas

Por estos días, la interna bloquista entre Graciela Caselles y Luis Rueda estuvo a full en la definición de nombres que irán a las vocalías del Tribunal de Cuentas y del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). La presidenta del Comité del PB quería que siguiera en el primero Laura Yanzón, que está hace 12 años en el organismo de contralor. Pero los diputados del sector que responde a Rueda, Andrés Chanampa y Edgardo Sancassani, se plantaron en designar al contador Daniel Pérez Celedón y esa opción se impuso para llegar a la votación en el recinto de la Legislatura este jueves.

En el IPEEM hasta ahora estuvo Alejandro Genest, apoderado del partido y hombre afín a Rueda pero como irá a un cargo en el Poder Ejecutivo, en su lugar los diputados designaron a Alejandro Bravo.

El sector de Rueda peleó los cargos argumentando apoyo de los comités departamentales, según dijeron fuentes del partido de la estrella. Chanampa y Sancassani se mantuvieron firmes con no renovar a Yanzón, y el tercer diputado del bloque, Mauro Marinero, que es ladero al casellismo, no tendría más opción que unirse a esta movida. Ahora la diputada nacional habría aceptado la decisión como así también presentarla como producto de un consenso, aunque en el interior del PB lo toman como un precedente de la llegada de Rueda, actual presidente de la Convención Bloquista, a presidente del Comité Central, desplazando a Caselles. Hace rato que el partido está roto en la puja por la conducción del centenario partido, que renovará sus autoridades el año que viene.

¿Y Producción y Trabajo?

Los cargos en juego son designados por Diputados y corresponden a Producción y Trabajo (basualdo-orreguismo) por ser la primera minoría legislativa y al Partido Bloquista por ser la segunda minoría. En el caso de Producción y Trabajo no hubo fricciones y ratificaron a Enrique Conti en el Tribunal de Cuentas y designaron a un joven letrado orreguista en el cargo del IPEEM ya que quien estaba por el sector, Ricardo Gutiérrez, ahora es concejal de Capital y debía ser reemplazado. Eligieron al abogado Juan Pablo Perea Fontiveros, ex asesor letrado de la Municipalidad de Santa Lucía y ex secretario privado de Juan José Orrego. Este nombre fue elegido por Marcelo Orrego y comunicado minutos antes de que inicie la sesión de Diputados este jueves.

Estos puestos son apetecibles porque implican importantes espacios de poder, bien remunerados, con sueldos en el IPEEM que rondan los 125.000 pesos y más de 300.000 en el Tribunal de Cuentas. Este último organismo controla que las cuentas de los organismos públicos estén en regla y el IPEEM es el encargado de concesionar las áreas mineras provinciales.