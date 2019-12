Alberto y Cristina ya son Presidente y vicepresidenta de la Nación

En medio de ovaciones y la marcha peronista, el flamante Presidente recibió la banda y el bastón presidencial de manos de Mauricio Macri.

A continuación dio su mensaje ante la Asamblea Legislativa:

"Deseo dirigirme a cada argentino que habita esta Patria, mi Patria. No quiero emplear frases gastadas ni artificiales. Quisiera que mis palabras expresen de modo más fiel posible el eco de voces desde la esperanza que millones de compatriotas se han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social", sostuvo Fernández en el inicio de su discurso.

El flamante mandatario resaltó que ese nuevo contrato social debe ser "fraterno y solidario".

"Fraterno, porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario, porque en esa emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos, con sobriedad en las palabras y expresividad en los hechos. Los vengo a convocar sin distinciones, para poner a la Argentina de pie", subrayó.

Fernández resaltó que para poner "a la Argentina de pie" hay que "recuperar una serie de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos" y que "es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy tenemos, y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobretodo de humanidad".

Los grandes muros que tenemos que superar

"Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre los argentinos, el muro del hambre, que deja millones de hombres y mujeres a fuera de la mesa que nos es común. y finalmente el muro del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros y no nuestras ideas distintas son las que nos dividen en este tiempo histórico", siguió Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.

Así, hizo un llamado al diálogo y al consenso, y aseguró que hacía "una invitación a una reflexión conjunta y sincera acerca de este momento trascendental".

"Superar los muros emocionales significan que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra opinión, ni en su opinión ni en sus ideas ni en sus manifestaciones. Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura y al a grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Apostar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo", continuó.

Y agregó: "Lo expreso desde el alma. Tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro, Quiero ser el Presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí".

Fernández habló de una emergencia sanitaria que vive la Argentina: "Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan, no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece, Sin pan no hay democracia ni libertad".

"Estoy seguro de que todos vamos a coincidir en que se ha llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas. Esa serie de decisiones económicas fueron determinantes para que el pueblo argentino en su mayoría las descalificara en las últimas elecciones", apuntó.

"La nación está endeudada como un manto de inestabilidad que desecha cualquier capacidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados internacionales. Tenemos que sortear ese escenario y para poner a Argentina de pie el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no implementado por alguien de afuera con remanidas recetas que han fracasado", dijo, al analizar el estado de la Nación que deja el macrismo.

Fernández adelantó que el Parlamento nuevo, donde el Frente de Todos tiene una mayoría importante, “no le dará tratamiento al Presupuesto 2020”.