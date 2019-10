Alberto Fernández cerró un acto en el Chaco junto a Uñac y otros dirigentes del peronismo

Alberto Fernández cerró un acto de campaña en Resistencia, Chaco, acompañado de gobernadores y dirigentes del peronismo, entre los que se encontraba el sanjuanino Sergio Uñac.

Fernández viajó a la provincia que eligió recientemente a Jorge Capitanich como su futuro mandatario, mientras Cristina Fernández acompañaba a Axel Kicilof y a Verónica Magario en una concentración en La Plata.

Fernández volvió a diferenciarse del oficialismo: "Hemos dejado en claro nuestras diferencias con nuestros adversarios", destacó.

El candidato del peronismo prometió solucionar las diferencias sociales que -según él- profundizó la política económica del macrismo: "Propusimos la idea de dar vuelta la página y comenzar a construir otro país. Se acabó la Argentina privilegiada y la Argentina que padece. Nadie que tenga un mínimo de decencia puede ver tanta inequidad y no combatir este presente que tenemos".

También habló de cerrar la grieta y unir a la Argentina federal: "El 10 de diciembre vamos a empezar una nueva historia que lleve a todos los argentinos a la Casa de Gobierno. Ha llegado la hora de terminar con las divisiones estériles que nos han hecho sufrir tanto y nos han hecho discutir cosas que no eran importantes".

"Vamos a garantizarles que podemos hacer otro país", afirmó, y alertó: "Está claro que el esfuerzo va a ser grande porque no nos dejan la mejor Argentina".

"Van a dejar una Argentina diezmada, cada vez que termina un día lo que uno revisa es cuántas reservas nos quedan porque lo único que saben es gastarlas", se quejó. En ese momento, el candidato presidencial le respondió al público: "Vamos a volver y seremos mejores de lo que fuimos".

"No es verdad que la Argentina está condenada a soportar este presente. Nos han hecho creer que este es la suerte que nos ha tocado", insistió en un concepto que ya mencionó en otros actos electorales.

"Cuando me dicen que el problema de la Argentina es el costo laboral, me indigno. Cuando me dicen con qué le voy a pagar a los jubilados los medicamentos, me indigno. Ellos nunca se preguntan con qué le pagamos a los bancos los intereses que se llevan. Con la plata que hoy le dedican a los bancos vamos a levantar a la Argentina", prometió.

El líder de la fórmula del Frente de Todos le solicitó a sus votantes que "convenzan a los que todavía no están convencidos". "De aquí al domingo les pido que salgan a la calle como militantes grandiosos que son. Háganlos entender que hay otra Argentina. Tomen su mano y pídanles que nos acompañen", dijo.

"Somos un pueblo maravilloso siempre golpeado por los mismos personajes. Hemos soportado mucho y siempre nos levantamos", cerró con otra idea central de su campaña.