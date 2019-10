Confirmado: Macri no viene a San Juan

El presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri no vendrá a San Juan en el marco de la gira de campaña realizada por 30 ciudades argentinas. Desde el PRO local no conocen los motivos por los cuales el primer mandatario excluyó a la provincia de la agenda. Es la primera vez que un candidato con chances no viene a San Juan ni para la campaña de las PASO ni en la general.

Las marchas del "Sí, se puede" comenzaron el 28 de septiembre en el barrio de Belgrano y se replicaron en distintas provincias del país. La campaña finalizará en Córdoba, la provincia en la que Macri conserva un alto caudal de votos. En la recta final, se convocó a una movilización de gente en la avenida 9 de Julio, que contó con más 300.000 personas presentes.

Tiempo de San Juan consultó los motivos por los cuales el candidato a presidente no visitará la provincia. Ante la consulta, desde el PRO indicaron que esa información no la manejan.

Es la primera vez que un candidato con chances en las elecciones no visita la provincia como parte de su gira por el país. Los que si vinieron fueron dos hombres fuertes de Juntos por el Cambio: el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Macri cierra en Córdoba su campaña nacional mientras que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, hará lo propio en Mar del Plata.