Baistrocchi, duro con las políticas de seguridad citadas por Macri en el debate

El ministro de Gobierno local, Emilio Baistrocchi, criticó duramente las políticas de seguridad de la Nación citadas por el presidente Mauricio Macri en el debate presidencial del último domingo en la UBA, donde el funcionario sanjuanino estuvo presente junto al gobernador Sergio Uñac.

“Las políticas además de pensarse y crearse es bueno que se apliquen. Existe un Consejo de Seguridad Interior pero nunca tuvieron allí eco nuestras palabras; nunca se generó un ámbito para dar políticas públicas, en la gestión anterior con Cristina hubo financiametno para comprar equipamiento y en este periodo nada. El presidente Macri habló de narcotráfico en Jujuy y Salta y en realidad eso no es narcotráfico es narcomenudeo. Esa ley nacional que nos interesó mucho para empezar a atacar el narcomenudeo no la pudimos aplicar porque Nación iba a financiar, parte de la creación de los juzgados y otra solución era crear juzgados federales en las provincias y nunca pasó. Espert hablo de la consolidación de un sistema penal y en este gobierno no se pudo tocar el tema”, enumeró el ministro.

Baistrocchi recordó el dilema con los presos federales alojados en el Penal de Chimbas por los cuales Nación debe a San Juan más de 60 millones de pesos, se ha hecho un intercambio de cartas documento y el convenio se rescindió con Nación por falta de cumplimiento. “Nación jamás nos volvió a atender el teléfono, jamás invirtieron acá, invirtieron en Mendoza en un Penal Federal de Cuyo que es una mentira porque no es de cuyo, atiende nada más que las necesidades de Mendoza. Y cuando el gobernador le pidió a Garavano que lograra un aporte desde Nación un 30% para Penal que vamos a construir en San Juan tampoco tuvimos una respuesta nunca. Si durante 4 años no ha tenido en materia de seguridad la más mínima respuesta de parte de Nación es difícil que lo podamos tener 4 años más con Macri gobernando de nuevo”.

El ministro expresó que tienen expectativas de que todo cambie si Alberto Fernández llega a la Presidencia: “habla de una comisión y la idea está muy buena y espero que se pueda hacer funcionar, nos dice que vamos a trabajar en conjunto y eso nos entusiasma”.