Uñac habló de la suspensión del intendente ¿qué dijo?

La suspensión del intendente del PJ, José Castro, este jueves tiene a Angaco en medio de un tenso clima político que en las últimas horas tuvo un nuevo capítulo, con la decisión de la Justicia de restituirlo en el cargo. El gobernador analizó hoy la situación y opinó que “las transiciones deben darse de manera normal, es lo que debe imperar en un sistema democrático”.

El gobernador dijo que “la verdad que no conozco los detalles ni las motivaciones que han tenido los concejales, siempre nosotros llamamos al diálogo a buscar un camino a través de la palabra y apuntalar las instituciones, pero tendrán sus motivos”.

Además, Uñac adelantó que iba a reunirse con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y el tema Angaco sería analizado, aunque aclaró que “las intendencias son autónomas y los concejales pueden revisar las acciones de los intendentes”.

La Pampa y Chile

El gobernador también habló del acto de cierre de campaña que se realizó en La Pampa el jueves para el Día de la Lealtad donde participó junto a la fórmula Alberto-Cristina: “ayer en La Pampa un lindo acto donde se ha renovado el compromiso de trabajar de esta manera, el peronismo congrega distintos sectores y lo importante de todo esto es que cada uno de ellos estuvo en La Pampa conmemorando el Día de la Lealtad Peronista y creo que quedó plasmado con importantes discursos de Verna, Cristina y Alberto”.

Por otro lado, también se refirió Uñac a la reunión por el túnel de Agua Negra que se hizo en Buenos Aires, la de EBITAN, donde se establecieron nuevas metas para el proyecto que estaba hasta hora en stand by, “Nosotros siempre decimos que no hay competitividad sino complementación, esperemos que lo miren de esta manera, que entiendan que tenemos que potenciar todos los pasos, del Norte al Sur, cada uno de los pasos me parece que potencian la integración entre Argentina y Chile y en el caso del Corredor Bioceánico, integrando Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y el centro del país y a través de Coquimbo conquistar el mercado asiático”, opinó el mandatario.